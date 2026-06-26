Cape Verde gây ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu từ World Cup khi buộc 2 đối thủ mạnh hơn hẳn là Tây Ban Nha và Uruguay phải chia điểm.

Trong ngày ra quân, Cape Verde đã khiến ứng viên số 1 Tây Ban Nha dù có nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể làm gì, không qua được đôi tay của thủ thành 40 tuổi, Vozinha, chấp nhận hòa 0-0 trong nỗi thất vọng.

Sang đến lượt đấu thứ 2 chạm trán Uruguay, Cape Verde còn tạo bất ngờ hơn nữa khi là đội vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Kevin Pina.

Vozinha và Cape Verde được 3/4 chuyên gia dự đoán sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Khel Now

Tuy nhiên, do còn non kinh nghiệm ở sân chơi lớn World Cup, họ đã bị Uruguay trừng phạt vì sự thiếu tập trung vào cuối hiệp 1, ghi 2 bàn chóng vánh để dẫn ngược lại 2-1.

Bất kể vậy, Cape Verde vẫn vùng lên mạnh mẽ, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và đã được đền đáp xứng đáng, bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Helio Verela ở phút 61. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận.

Kết quả giúp Cape Verde có 2 điểm như Uruguay và đang tạm xếp thứ 3 bảng H. Điều đó có nghĩa, một chiến thắng trước Saudi Arabia sẽ đảm bảo cho đại diện châu Phi suất vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với tinh thần mạnh mẽ của Cape Verde, nhiều người tin rằng, họ sẽ tiếp tục những điều tuyệt vời tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Iraq có kỳ World Cup không như ý – hòa 1-1 với Uruguay và thua đậm 0-4 Tây Ban Nha, đang xếp cuối bảng với 1 điểm.

Iraq chỉ có cơ hội đi tiếp nếu thắng Cape Verde, đồng thời đội đầu bảng Tây Ban Nha thắng Uruguay.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu Iraq có phục hồi được tinh thần sau trận thua đậm Tây Ban Nha, cũng như có đủ sự kiên nhẫn để đấu với hàng phòng ngự chặt chẽ của Cape Verde đi cùng khả năng tận dụng thời cơ rất tốt.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Cape Verde sẽ thắng 2-1 Saudi Arabia, tiếp tục những ngày thần tiên ở World Cup 2026.

Và cả chuyên gia Sportsmole lẫn Sportskeeda không hẹn mà gặp, cũng chọn đội thắng và kết quả tương tự như trên.

Chỉ riêng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton đưa kết quả ngược lại, Saudi Arabia thắng 2-0 Cape Verde.

Đội hình dự kiến:

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Saudi Arabia: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Shamat, N Al-Dawsari, Kanno, S Al-Dawsari; Al-Buraikan.