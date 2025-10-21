Xabi Alonso mang đến một hàng phòng ngự hoàn toàn mới cho đội bóng Hoàng gia mùa này. Tân binh Dean Huijsen thường xuyên đá chính.

Trung vệ trẻ Tây Ban Nha đá cặp cùng Eder Militao trong trường hợp Rudiger vắng mắt - hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi.

Rudiger (phải) sắp nói lời chia tay Real Madrid - Ảnh: D.P

Dự kiến Antonio Rudiger chỉ trở lại từ tháng tới, nhưng cựu sao Chelsea đang phải đối mặt tương lai bấp bênh ở Bernabeu.

Hợp đồng của Rudiger với Real Madrid sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nguồn tin từ Bild cho hay, đội bóng thành Madrid không có ý đình mời chàng tuyển thủ Đức ký tiếp.

Hiện Rudiger đang là một trong những cầu thủ có thù lao cao nhất Real (166.000 bảng/tuần). Thế nên, CLB sẵn sàng thanh lý anh hè tới để cắt giảm quỹ lương, đầu tư vào nhân tố mới.

Thông tin về khả năng ra đi của trung vệ 33 tuổi xuất hiện chỉ vài tháng sau khi anh có cuộc cãi vã dữ dội với Jude Bellingham trong một buổi tập.

Theo tờ El Chiringuito, đồng đội đã phải tách cả hai ra, sau pha vào bóng thiếu suy nghĩ của Rudiger. Bellingham sửng cồ, châm ngòi cho cuộc ẩu đả dữ dội.

Đến nay, Antonio Rudiger ra sân chơi 151 trận cho đội bóng Hoàng gia. Anh góp công không nhỏ trong chiến dịch đăng quang Champions League của Real Madrid mùa 2023/24.