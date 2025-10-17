Ugarte đã tham gia buổi tập cùng đội một MU tại Carrington ngày hôm qua, nhưng Casemiro thì vắng mặt.

Lão tướng người Brazil vừa bay đến Hàn Quốc rồi Nhật Bản để thực hiện nhiệm vụ quốc tế nên được nghỉ thêm một ngày để hồi phục.

Ugarte có thể được xếp đá chính trận gặp Liverpool - Ảnh: MUFC

Ugarte không có tên trong đội hình thử nghiệm của tuyển Uruguay do HLV Bielsa muốn trao cơ hội cho các nhân tố mới khi đá giao hữu với Cộng hòa Dominica và Uzbekistan.

Thế nên, Ugarte đang sung mãn về mặt thể lực, trái ngược Casemiro vừa phải di chuyển liên tục bằng máy bay.

Ruben Amorim ưa thích sử dụng ngôi sao người Brazil hơn, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, ông phải đặt niềm tin vào cậu học trò từng làm việc cùng nhau từ thời dẫn dắt Sporting Lisbon.

Ugarte nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò tiền vệ đánh chặn, ra sân từ đầu trước Liverpool, dù kể từ đầu mùa anh thường xuyên làm bạn cùng ghế dự bị.

Ba trận Manuel Ugarte đá chính mùa này gặp Brentford, Man City và Grimsby Town, anh đều gây thất vọng với những màn trình diễn dưới sức.

Thủ quân Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Amad Diallo cũng không tham gia tập luyện hôm qua. Dẫu vậy, họ còn hai buổi tập khác để chứng tỏ mình đủ thể lực để thi đấu tại Anfield.

Khả năng xung trận của Mazraoui còn bỏ ngỏ, bởi anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương cùng hai nhân tố khác dưới hàng thủ Quỷ đỏ là Ayden Heaven và Lisandro Martinez.