Mbeumo cùng Baleba dần trở nên thân thiết hơn khi cùng làm nhiệm vụ quốc tế trên tuyển Cameroon, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Tiền đạo mới cập bến Old Trafford hồi hè đang sắm vai "điệp viên X", thuyết phục Baleba rời sân Amex để chuyển đến Old Trafford.

Mbeumo đang chèo kéo Baleba gia nhập MU - Ảnh: Goal

Nguồn tin nội bộ tuyển Cameroon cho hay, Mbeumo đã chia sẻ niềm vui khi gia nhập đội bóng lớn MU và thể hiện như là "người anh cả" của Baleba (mới 21 tuổi).

Bất chấp phong độ thiếu ổn định của Quỷ đỏ, Mbeumo vẫn thi đấu nổi bật, thường xuyên ghi bàn và mang đến sự khác biệt cho hàng công MU.

Được biết, lãnh đạo Red Devils đã liên hệ với Baleba hồi hè nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức sau khi chi hơn 200 triệu bảng mua Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester có thể tái khởi động thương vụ vào năm tới, nhằm củng cố tuyến giữa vốn đang bất ổn.

Các tuyển trạch viên MU đang theo dõi sát sao phong độ Baleba. Trong khi Brighton tuyên bố cứng sẽ không bán tài năng trẻ này dưới giá 100 triệu bảng.

Thực tế, Ruben Amorim rất cần một tiền vệ năng động đá cặp cùng đội trưởng Bruno Fernandes ở khu trung tuyến.

Ngoài Baleba, Quỷ đỏ còn nhắm đến một vài cái tên chất lượng khác tại Ngoại hạng Anh như Adam Wharton hay Elliot Anderson.