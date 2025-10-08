0h15 ngày 9/10, sân King Abdullah Sports City:

Đội tuyển Indonesia đã làm nên lịch sử khi lọt vào giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Giờ đây, Garuda chạy nước rút cho giấc mơ giành vé đến Bắc Mỹ mùa hè năm sau.

Indonesia có tin vui, khi đến Jeddah với sự góp mặt của Ole Romeny – tiền đạo nhập tịch kịp hồi phục chấn thương nặng.

Indonesia và Saudi Arabia gặp lại nhau ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Kompas

Trong những ngày qua, dư luận Indonesia ồn ào về vấn đề trọng tài, khi LĐBĐ châu Á (AFC) bố trí ông Ahmed Al-Ali – trọng tài người người Kuwait – điều khiển trận đấu.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) không hài lòng với quyết định này, nên gửi đến AFC bức thư đề nghị đổi trọng tài. Theo lập luận của PSSI, đội ngũ trọng tài người Kuwait cũng đến từ Trung Đông, nên có thể thiên vị Saudi Arabia, gây bất lợi cho đội tuyển Indonesia.

Tất nhiên, AFC ngay lập tức bác bỏ khiếu nại của PSSI. Ông Ahmed Al-Ali vẫn được chọn điều khiển trận đấu tại King Abdullah Sports City – nơi dự kiến là một trong những SVĐ tổ chức World Cup 2034.

Về phần mình, HLV Patrick Kluivert cho biết ông không quan tâm đến trọng tài. “Với bất kỳ trọng tài nào, chúng tôi cũng phải thi đấu. Sợ hãi là dấu hiệu của sự yếu đuối”.

Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra rất tự tin. “Chúng tôi hiểu rõ điểm mạnh và khả năng của Saudi Arabia, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà. Cả đội phải tập trung. Tâm lý là điều quan trọng nhất, và chúng ta phải giữ bình tĩnh ngay cả trong lúc căng thẳng nhất”.

Cuộc chiến với Saudi Arabia này là thử thách lớn thứ 3 của Kluivert kể từ khi dẫn dắt gia Indonesia. Với ông, Tim Garuda từng thua nặng nề trước các đội tuyển hàng đầu khu vực: Australia 1-5, Nhật Bản 0-6.

Mục tiêu của Kluivert là Indonesia phải thi đấu một cách táo bạo và kỷ luật, đặc biệt là trước một đội bóng giàu kinh nghiệm hơn ở cấp độ châu Á.

Kluivert chưa thắng khi đối đầu các đội mạnh châu lục. Ảnh: Kompas

Về phần mình, HLV Herve Renard của Saudi Arabia gọi trận đấu với Indonesia là cuộc chiến sinh tử.

HLV Renard rút bài học từ trận thua 0-2 tại Jakarta, dự kiến thức hiện nhiều thay đổi về mặt chiến thuật. Kinh nghiệm của ông là một lợi thế, sau khi Saudi Arabia thi đấu khá nổi bật tại Cúp Vàng CONCACAF hồi mùa hè.

Tháng trước, Saudi Arabia có những kết quả giao hữu tích cực, khi thắng Bắc Macedonia 2-1, hòa CH Czech 1-1.

Với đội hình gần như tốt nhất vào thời điểm này, Saudi Arabia tự tin lấy 3 điểm trước Indonesia – đội mất thủ môn nhập tịch Emil Audero vì chấn thương.

Lực lượng:

Indonesia: Ivar Jenner bị treo giò; Audero chấn thương.

Saudi Arabia: Al-Shahrani, Al-Faraj chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Indonesia (3-4-3): Argawinata; Ridho, Idzes, Hubner; Sayuri, Thom Haye, Pelupessy, Verdonk; Vikri, Romeny, Oratmangoen.

Saudi Arabia (4-4-2): Al-Aqidi; Al-Amri, Boushal, Al-Tambakti, Al-Harbi; Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali; Al-Shehri, Al-Buraikan.

Tỷ lệ trận đấu: Saudi Arabia chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/4

Dự đoán: Saudi Arabia thắng 2-1.