Trước khi lên đường sang UAE, U23 Việt Nam có hai sự thay đổi so với danh sách ban đầu. Theo đó, tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, trong khi tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải. Cả hai buộc phải ở lại Việt Nam để điều trị hồi phục.

Việc không đi tập huấn cùng U23 Việt Nam là điều đáng tiếc với Xuân Tiến và Ngọc Mỹ. Trước khi tập trung, Xuân Tiến ghi bàn đẹp mắt giúp Thể Công Viettel hòa Ninh Bình 1-1 ở vòng 6 LPBank V-League 2025/26, trong khi Ngọc Mỹ là mẫu cầu thủ được HLV Kim Sang Sik ưa thích.

Để có đủ quân số tập luyện và thi đấu, BHL triệu tập bổ sung Lê Đình Long Vũ (SLNA) và Nguyễn Lê Phát ( Ninh Bình) thay thế 2 cầu thủ trên.

U23 Việt Nam lên đường đi UAE. Ảnh: VFF

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh giá: “U23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Trước mắt, đội có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng. Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, HLV trưởng Kim Sang Sik trao đổi rất cụ thể về chuyên môn. Đội cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự”.

Trong tháng 10, nếu như ĐTQG Việt Nam có 2 trận đấu gặp Nepal thì U23 Việt Nam cũng có hai trận giao hữu quốc tế với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9/10 và 13/10.

U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là cơ hội quý giá để đội được thử thách và đánh giá lực lượng, ông nói: “Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này giúp Ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo HLV trưởng Kim Sang Sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”.