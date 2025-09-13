23h ngày 13/9, sân Allianz:

Mới chỉ là vòng đấu thứ 3, nhưng Serie A 2025/26 đã có cuộc đối đầu Scudetto tại Allianz Stadium, nơi Juventus tiếp Inter Milan.

Ở đó, Igor Tudor và Cristian Chivu, những trung vệ hàng đầu từng so kè nhau trên sân cỏ Serie A hồi đầu thế kỷ, cùng quyết tâm thể hiện tham vọng của mình.

Juventus khởi đầu mùa giải rất tốt. Ảnh: JFC

Juventus khởi đầu mùa giải với thành tích toàn thắng, có cùng hiệu số 3-0 như nhà ĐKVĐ Napoli.

Mặc dù các đối thủ Parma và Genoa không mạnh, nhưng có thể thấy sự cải thiện rõ ràng của Juventus so với khi tham dự FIFA Club World Cup 2025.

Những chiến thắng của Juventus có dấu ấn không nhỏ từ Dusan Vlahovic – người trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè luôn đối mặt tin đồn bị thanh lý. Tân binh Jonathan David cũng ra mắt rất tích cực.

Giờ đây, Juventus của Tudor sẽ được kiểm chứng về sức mạnh và bản lĩnh. Sau trận derby Italia với Inter, “Bà đầm già” sẽ ra mắt đấu trường Champions League bằng cuộc tiếp đón Borussia Dortmund.

Ngược lại, Inter khởi đầu Serie A chưa được như kỳ vọng. Sau trận ra quân thắng đậm Torino 5-0, đội quân của Chivu bất ngờ bị Udinese đánh bại 2-1 ngay tại Giuseppe Meazza, dù Denzel Dumfries ghi bàn mở tỷ số từ sớm.

Từ Club World Cup đến Serie A, Inter của Chivu không được như kỳ vọng và dễ bị tổn thương khi so với giai đoạn của Simone Inzaghi.

“Tôi đến đây không phải để lật ngược mọi thứ”, Chivu phản biện khi bị so sánh với Inzaghi. “Nếu có thể, tôi muốn bổ sung điều gì đó để Inter có thể cải thiện và khôi phục niềm tin nơi các cầu thủ”.

Đề cập đến derby Italia, Chivu cho biết: “Chúng tôi cần phải đối mặt với Juve bằng sự bình tĩnh và năng lượng phù hợp”.

Inter bất ngờ thua Udinese. Ảnh: IPA

Cựu hậu vệ 44 tuổi nhấn mạnh về trận derby Italia và ảnh hưởng đến Scudetto: “Serie A còn dài, giống như một cuộc chạy marathon, chúng ta mới chỉ ở vòng đấu thứ 3. Kết quả tại Turin không được phép thay đổi nhận thức về mục tiêu của đội”.

Juventus không có Cambiaso vì án treo giò, trong khi Chico Conceicao nhiều khả năng cũng vắng mặt và dự kiến được thay bằng Koopmeiners.

Phía bên kia, Chivu dự kiến cho ra mắt tân binh Manuel Akanji để tăng chất lượng hàng thủ. Bonny và Pio Esposito cũng tạo sự cạnh tranh vị trí đá chính.

Ở Allianz Stadium, derby Italia hứa hẹn là trận đấu của sự thận trọng với tính an toàn được đề cao và không thiếu những pha bóng quyết liệt.

Lực lượng:

Juventus: Cambiaso bị treo giò; Conceicao, Zhegrova, Miretti, Cabal, Milik chấn thương.

Inter: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Khephren Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Jonathan David.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

Tỷ lệ trận đấu: 0 0

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/4

Dự đoán: hòa 1-1.