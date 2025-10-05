1h45 ngày 6/10, sân Allianz:

Ngày Luka Modric ra mắt trong màu áo đội tuyển Croatia, bên cạnh anh là Igor Tudor. Đối thủ khi ấy là cái tên không hề xa lạ: Argentina với ngôi sao trẻ Leo Messi.

Kể từ ngày 1/3/2006, đã gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng trận giao hữu mà Croatia thắng Argentina 3-2 tại Basel (Thụy Sĩ), vẫn in đậm trong ký ức của ngôi sao hiện thuộc biên chế AC Milan.

Modric nổi bật khi gia nhập Milan. Ảnh: EFE

Bởi lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển là điều không bao giờ có thể quên được. Khi ấy, Luka mới 20 tuổi.

Dù đã được xem là một tài năng sáng giá của bóng đá Croatia (hai năm sau, năm 2008, anh gia nhập Tottenham; đến năm 2012 là bước chuyển vĩ đại sang Real Madrid), ít ai có thể hình dung rằng anh sẽ tạo dựng nên một sự nghiệp lừng lẫy đến vậy.

Modric có 190 lần khoác áo Croatia, 1 trận chung kết World Cup (2018), và 6 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Sau World Cup 2026, Tudor không còn khoác áo Croatia vì chấn thương liên miên. Dù vậy, ông vẫn duy trì tình bạn với Modric, thậm chí là fan của Lukita khi luôn theo dõi và ủng hộ anh thi đấu qua màn ảnh ti vi.

Giờ đây, Modric gặp lại Tudor trong một bối cảnh khác: anh là thủ lĩnh Milan đối đầu với Juventus do người đồng hương dẫn dắt.

Milan đang trong quá trình tái thiết với HLV Max Allegri sau mùa giải thất vọng. Modric là trung tâm cho dự án mới.

Ở tuổi 40, Modric vẫn đang hoạt động bền bỉ. Anh là thủ lĩnh không thể chối cãi giúp Milan dẫn đầu Serie A 2025/26 sau 5 vòng đấu – đặc biệt là trận thắng ĐKVĐ Napoli, điều không ai làm được trong hơn nửa năm.

Milan hy vọng chấm dứt thành tích kém trước Juventus. Ảnh: ACM

Trong khi đó, Tudor cũng đang xây dựng một Juventus mới trẻ trung hơn. “Bà đầm già” không còn là đội bóng thực dụng như trước, mà có thể chơi đôi công với bất kỳ đối thủ nào. Họ từng hạ Inter 4-3 theo cách điên rồ.

Milan không ghi bàn trong 4 lần gần nhất đối đầu với Juventus tại Serie A. “Rossoneri” đang hy vọng chấm dứt điều đó, thậm chí giành chiến thắng ngay tại Allianz Stadium.

HLV Allegri dự tính xây dựng đội hình 3-5-1-1, với Pulisic đá sau tiền đạo cắm Santi Gimenez. Riêng Modric đóng vai trò kết nối giữa các tuyến – không ai hiệu quả trong khâu chuyền bóng như anh sau 5 vòng Serie A.

Với Modric dẫn dắt lối chơi, bên cạnh Allegri khá hiểu Juventus (và Adrien Rabiot, một cựu cầu thủ khác của CLB thành Turin), các tifosi Milan mơ mộng chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng.

Lực lượng:

Juventus: Milik, Rouhi, Miretti, Cabal, Bremer chấn thương.

Milan: Jashari chấn thương; Estupinan bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.

Tỷ lệ trận đấu: 0 0

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/4

Dự đoán: Milan thắng 2-1.