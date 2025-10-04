Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Nguồn ảnh: Premier League, AFC
|Kết quả
|Vòng 7
|04/10/2025 02:00:00
|Bournemouth 3 - 1 Fulham
|04/10/2025 18:30:00
|Leeds 1 - 2 Tottenham
|04/10/2025 21:00:00
|Manchester United 2 - 0 Sunderland
|04/10/2025 21:00:00
|Arsenal 2 - 0 West Ham
Nhà ĐKVĐ Liverpool đang đánh mất nhịp điệu quen thuộc. Trước Chelsea ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Arne Slot muốn các 'bom tấn' phải hòa nhập.
HLV Jose Mourinho cùng loạt cầu thủ Benfica thi nhau 'đổ bệnh' trước cuộc thư hùng với kình địch Porto ở giải Bồ Đào Nha cuối tuần này.
Lamine Yamal bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha kỳ FIFA Days tháng 10, sau khi HLV La Fuente gọi sao trẻ Barca vào danh sách chuẩn bị đấu Georgia và Bulgaria.