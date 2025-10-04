resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 04T142645Z_1355664576_UP1ELA4144KOC_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS WHU (2).jpg
Arsenal ép sân mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc. Saka đã đưa được bóng vào lưới West Ham nhưng anh lại rơi vào thế việt vị
resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 04T142645Z_1355664576_UP1ELA4144KOC_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS WHU (1).jpg
Arsenal gặp tổn thất khi thủ quân Odegaard sớm rời sân vì chấn thương
G2bHrJ2WUAA3XMf.jpg
Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ giúp Pháo thủ có bàn mở tỷ số ở phút 38. Eze dứt điểm bóng bật ra, Declan Rice có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới West Ham
resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 04T144246Z_1778017823_UP1ELA414V8PE_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS WHU.jpg
Bàn thắng xứng đáng của đội chủ nhà
G2bJQY2WUAAGpXB.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal
G2bD7CSW8AAM19r.jpg
West Ham thi đấu thụ động nên khó có thể lật ngược tình thế
G2bSzY9XkAAgTL4.jpeg
Phút 66, Timber bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền
resources_premierleague_pulselive_com 2239178884.jpg
Ở khoảng cách 11m, Saka dễ dàng nhân đôi cách biệt
resources_premierleague_pulselive_com 2238776936.jpg
Tiền đạo người Anh ăn mừng phấn khích
G2bTE9IWEAAMzKa.jpeg
G2bYjgYXkAA46P4.jpeg
Saka trở lại và lập tức ghi bàn giúp Arsenal thắng thuyết phục

Nguồn ảnh: Premier League, AFC

Kết quả
Vòng 7
04/10/2025 02:00:00 Bournemouth 3 - 1 Fulham
04/10/2025 18:30:00 Leeds 1 - 2 Tottenham
04/10/2025 21:00:00 Manchester United 2 - 0 Sunderland
04/10/2025 21:00:00 Arsenal 2 - 0 West Ham
Jose Mourinho gặp họa lớn ở Benfica
Jose Mourinho gặp họa lớn ở Benfica
HLV Jose Mourinho cùng loạt cầu thủ Benfica thi nhau 'đổ bệnh' trước cuộc thư hùng với kình địch Porto ở giải Bồ Đào Nha cuối tuần này.