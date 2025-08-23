2h30 ngày 23/8, sân Ciudad de Valencia:

Barcelona đến Valencia với áp lực từ chính huấn luyện viên của mình, nơi Levante sẽ thi đấu trận chính thức đầu tiên sau khi trở lại giải đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Nhà ĐKVĐ La Liga có chiến thắng khá thuyết phục trong chuyến làm khách tại Mallorca ở vòng đấu mở màn cách đây một tuần, với tỷ số 3-0.

HLV Hansi Flick yêu cầu Barca thể hiện nhiều hơn. Ảnh: EFE

Tuy vậy, Hansi Flick không ngần ngại nhận xét rằng ông nhìn thấy những điều không hài lòng.

Vị HLV người Đức cho rằng đội bóng của ông, khi dẫn trước 2-0 và đối thủ chỉ còn 9 người, đã tự mãn và chủ quan.

Không có gì nghiêm trọng, vì Lamine Yamal vẫn mang về bàn thắng thứ 3 trong thời gian bù giờ, nhưng ông đã đưa ra lời cảnh báo tới các cầu thủ, yêu cầu mọi người luôn phải cạnh tranh cho suất thi đấu.

Sự cạnh tranh này có thể ảnh hưởng đến đội hình xuất phát trong trận đấu với Levante.

Trong khung gỗ, không có gì phải bàn cãi, tân binh Joan Garcia là lựa chọn số 1. Ở hàng phòng ngự, Jules Kounde có thể trở lại đội hình chính sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2030.

Trong trường hợp này, Eric Garcia có thể cạnh tranh với Ronald Araujo để đá trung vệ bên cạnh Pau Cubarsi.

Ở tuyến giữa có những yếu tố ảnh hưởng nhất định. Thứ nhất, Frenkie de Jong, người đã bỏ lỡ một số buổi tập trong tuần này vì chờ đón sự ra đời của đứa con thứ hai, có thể nhường chỗ cho Gavi.

Thứ hai, Dani Olmo thi đấu thuyết phục hơn Fermin ở trận Mallorca, nên có khả năng được ra sân từ đầu.

Rashford có cơ hội thi đấu và ghi bàn. Ảnh: EFE

Trên hàng công, Robert Lewandowski đã trở lại nhưng chưa hoàn toàn đạt thể trạng 100%. Vì vậy, cầu thủ người Ba Lan có thể không đá chính.

Ferran Torres đá tốt khi thay Lewandowski ở trận mở màn, nhưng bàn thắng của anh gây nhiều tranh cãi khi đối thủ nằm sân.

Trên sân tập, Hansi Flick liên tục thử nghiệm tân binh Marcus Rashford đá trung phong – điều anh từng làm rất tốt tại MU.

Để duy trì sự cạnh tranh và mục tiêu đạt điểm số tối đa, Flick cân nhắc cho Rashford đá cắm, với Lamine Yamal và Raphinha hỗ trợ từ hai cánh.

Rashford đang có cơ hội tốt để ghi dấu ấn của mình trong màu áo mới và giải đấu mới.

Lực lượng:

Levante: Alfonso Pastor, Olasagasti, Kervin Arriaga chấn thương.

Barca: Ter Stegen chấn thương; De Jong có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Levante (3-5-2): Cunat; Elgezabal, De La Fuente, Cabello; Toljan, Lozano, Rey, Sanchez, Martinez; Brugue, Romero.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Rashford.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-0.