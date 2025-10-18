Marcus Rashford đang trở thành niềm hy vọng của Barcelona trong giai đoạn khó khăn nhất kể từ đầu mùa.

Hansi Flick gần như không còn một “số 9” thực thụ nào trong tay: Robert Lewandowski và Ferran Torres rủ nhau nhập viện sau khi trở về từ đợt thi đấu quốc tế.

Rashford có phong độ ấn tượng. Ảnh: FCB

Bên cạnh đó, chấn thương hoành hành khiến Raphinha vẫn chưa sẵn sàng trở lại sau gần một tháng nghỉ thi đấu. Niềm tự hào Lamine Yamal mới chỉ hồi phục khoảng 70% thể lực.

Trong bức tranh ấy, Rashford nổi lên như ánh sáng duy nhất nơi hàng công “Blaugrana”, trong trận derby với Girona ở vòng 9 La Liga – bước chạy đà cho Siêu kinh điển.

Cầu thủ người Anh đến Barcelona với không ít nghi ngại, nhất là sau giai đoạn sa sút cùng MU. Nhưng chỉ sau vài tuần, Rashford đã chứng minh lý do Flick quyết tâm mang anh về: tốc độ, khả năng dứt điểm linh hoạt và tinh thần không bỏ cuộc.

Trong hệ thống pressing tầm cao của Flick, Rashford không chỉ là mũi nhọn tấn công mà còn là người mở đường cho toàn bộ khối đội hình. Anh di chuyển rộng, khai thác khoảng trống ở biên trái, thậm chí bó vào trung lộ khi cần để làm “số 9 ảo” đúng nghĩa.

“Tôi hạnh phúc khi đang là cầu thủ tham gia vào bàn thắng nhiều nhất của Barca lúc này, nhưng tôi biết mình vẫn có thể làm tốt hơn nữa”, Rashford chia sẻ.

“Cristiano Ronaldo là cầu thủ đã cống hiến nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia của mình. Tôi thật may mắn khi từng được chơi cùng anh ấy. Quan sát Cris ở cự ly gần giúp tôi hiểu thế nào là giữ được đỉnh cao trong suốt nhiều năm”. Marcus Rashford

Tuyển thủ Anh hiện có 3 bàn thắng, cùng 5 kiến tạo. “Tôi chưa đạt đến giới hạn của bản thân, dù cảm giác như mình đang tiến rất gần rồi”. Những lời ấy thể hiện sự tự tin và quyết tâm của một cầu thủ từng đi qua sóng gió.

Với Hansi Flick, sự hồi sinh của Rashford mang ý nghĩa chiến lược. Khi không còn Lewandowski để dựa vào, ông cần một người có thể tạo khác biệt trong khoảnh khắc khó lường – và Rashy chính là mẫu cầu thủ như thế.

Anh không phải trung phong cổ điển, nhưng có thể xoay chuyển nhịp độ trận đấu chỉ bằng một pha nước rút hay cú sút trái phá.

Rashford thừa nhận: “Gia nhập Barca mang lại cho tôi năng lượng mới, phong cách mới và một đất nước mới để khám phá. Tôi cảm thấy đội bóng này rất phù hợp với mình. Tôi có thể giúp ích nhiều hơn cho CLB”.

Chính tinh thần đó đang lan tỏa trong phòng thay đồ. Khi những đồng đội khác vật lộn với chấn thương, Rashford là người duy nhất luôn ra sân với nụ cười.

Flick có thể xếp Rashford đá trung phong trước Girona. Ảnh: FCB

“Tôi yêu bóng đá. Trong những thời khắc khó khăn, tôi luôn nhắc mình nhớ về cậu bé năm xưa, người chơi bóng đơn giản chỉ vì niềm vui”, anh nói.

“Đó là lý do chúng tôi chịu đựng những buổi tập khắc nghiệt, kỷ luật và áp lực. Bởi chính điều đó khiến chúng tôi yêu môn thể thao này”.

Flick hiểu rõ tầm quan trọng của anh. Ông đang giúp Barca học cách chiến thắng mà không cần một “số 9” truyền thống. “Marcus giúp chúng tôi tìm ra con đường đó”.

Khi Lewandowski, Ferran và Raphinha còn vắng mặt, Rashford gánh trên vai hy vọng của Barca. Cũng tại đây, anh đang tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.