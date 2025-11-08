Theo những nguồn tin từ Anh và Đức, MU đang có tham vọng khuấy động thị trường chuyển nhượng với mục tiêu hàng đầu là trung vệ Dayot Upamecano của Bayern Munich.

“Quỷ đỏ” xem cầu thủ người Pháp là mảnh ghép quan trọng để củng cố hàng phòng ngự và trở lại con đường thành công.

MU muốn có Upamecano. Ảnh: Imago

Hợp đồng của Upamecano với Bayern hết hạn vào tháng 6/2026. Việc đàm phán gia hạn đang bị đình trệ do những bất đồng về tài chính.

Tình trạng này mở ra cơ hội lớn cho MU, đội bóng cần một trung vệ giàu kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo để thay Harry Maguire.

Hồ sơ Upamecano phù hợp hoàn hảo với yêu cầu từ Old Trafford. Anh đã vô địch Bundesliga và có kinh nghiệm chinh chiến ở sân khấu lớn Champions League.

Hơn nữa, việc hợp đồng của cựu cầu thủ RB Leipzig sắp đáo hạn biến anh trở thành một mục tiêu mua sắm thông minh.

Tuy nhiên, thương vụ không hề dễ dàng. MU phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các CLB Premier League khác, cũng như các “ông lớn” châu Âu.

Một trong những đối thủ chính của MU là Real Madrid. “Los Blancos” xem Upamecano là ưu tiên hàng đầu để tăng cường hàng thủ, thay Antonio Rudiger và David Alaba.

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Real Madrid đang tiếp xúc với người đại diện của Upamecano để thảo luận về các điều khoản cá nhân.

Để vượt qua các đối thủ, MU xem xét đàm phán với Bayern Munich về thương vụ chuyển nhượng trong tháng Giêng 2026.

Trong trường hợp này, Bayern Munich sẽ thu được khoản tiền đáng kể, thay vì mất trắng trung vệ 27 tuổi vào cuối mùa giải.

Sự xuất hiện của Upamecano, nếu thỏa thuận được thông qua, sẽ nâng cao đáng kể chất lượng và sự linh hoạt chiến thuật cho MU – nhất là hệ thống 3-4-2-1 mà Ruben Amorim theo đuổi.