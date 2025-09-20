Ruben Amorim đang phải chịu áp lực ngàn cân trên 'ghế nóng' MU, khi đội chỉ thắng 1/5 trận đầu tiên của mùa giải.

Thời gian Amorim ở Old Trafford chính là giai đoạn tệ nhất của một HLV Quỷ đỏ suốt 80 năm qua, bởi tỷ lệ giành chiến thắng chỉ là 36,2%.

Amorim đang phải chịu áp lực lớn - Ảnh: G.M.S

Tình trạng bất ổn đó khiến đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe đáp trực thăng đến Carrington để tổ chức loạt cuộc họp cấp cao, bao gồm đối thoại trực tiếp với Amorim.

Dù đang chịu sự giám sát chặt chẽ, Ruben Amorim vẫn tuyên bố, ông không thay đổi triết lý của mình.

Điều đó đồng nghĩa, tiếp Chelsea hôm nay, MU tiếp tục thi đấu theo sơ đồ 3-4-2-1, khiến nhiều cầu thủ khó chịu và cảm thấy mất niềm tin ở ông thầy người Bồ Đào Nha.

Amorim không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vực dậy đội quân sa sút của mình, sau khi đánh bại Burnley 3-2 trong trận đá trên sân nhà gần nhất.

Trớ trêu thay, đối thủ Chelsea không dễ bị bắt nạt, thường chiếm ưu thế trước Quỷ đỏ ở các lần đối đầu vừa qua (thắng 3, hòa 6, thua 2 trận).

Vừa thua Bayern Munich tại Champions League nhưng Chelsea vẫn gây ấn tượng tốt ở giải đấu quốc nội, bất bại với 2 trận thắng cùng 2 kết quả hòa.

Chelsea không hề e ngại khi hành quân đến Old Trafford - Ảnh: S.B

Cole Palmer tái xuất sẽ mang đến nhiều phương án tấn công cho đoàn quân Enzo Maresca. Trong khi Garnacho rất muốn chứng tỏ mình, do bị Amorim hắt hủi suốt mùa hè.

Một cuộc chạm căng thẳng được dự báo diễn ra tại Old Trafford. Amorim cần kết quả tích cực, nhưng Chelsea sẵn sàng trở lại mạnh mẽ sau thất bại hồi giữa tuần.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Diogo Dalot vắng mặt vì chấn thương. Matheus Cunha và Mason Mount sẵn sàng tái xuất.

Chelsea: Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad; Sesko.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.