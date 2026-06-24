Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), chiến lược gia 57 tuổi nhận tin buồn vào sáng thứ Ba (23/7) và sẽ lập tức bay trở về Pháp cùng gia đình tổ chức tang lễ.

Vì lý do cá nhân, Deschamps không thể chỉ đạo "những chú gà trống Gaulois" trong trận gặp Na Uy vào thứ Sáu tới.

HLV Deschamps bay về Pháp chịu tang mẹ - Ảnh: SunSport

FFF xác nhận trong một thông báo được phát đi cùng ngày. Quãng thời gian Deschamps vắng mặt, trợ lý lâu năm Guy Stephan sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt tuyển Pháp.

Tin buồn ập đến trong bối cảnh Les Bleus đang có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Đội bóng áo lam lần lượt đánh bại Senegal 3-1 tại New Jersey và vượt qua Iraq 3-0, qua đó sớm giành quyền đi tiếp.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu với Iraq phải tạm hoãn hai giờ đồng hồ trong thời gian nghỉ giữa hiệp, do ảnh hưởng của thời tiết mưa sét.

Trận cuối vòng bảng giữa Pháp và Na Uy sẽ quyết định ngôi đầu bảng I. Dù Deschamps không trực tiếp chỉ đạo ngoài đường biên, Les Bleus hy vọng duy trì phong độ ấn tượng để khép lại vòng bảng với vị trí số 1.

Didier Deschamps là một trong những nhân vật thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp. Ông dẫn dắt ĐTQG từ năm 2012, sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 trên cương vị cầu thủ.

Trên băng ghế huấn luyện, Deschamps tiếp tục ghi dấu ấn khi đưa tuyển Pháp đăng quang World Cup 2018, đồng thời giúp đội bóng áo lam vào tới chung kết World Cup bốn năm trước.