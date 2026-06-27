4h00 ngày 28/6, sân MetLife:

Đội tuyển Anh bước vào lượt cuối bảng L World Cup 2026 với nhiệm vụ thắng Panama, và còn hơn thế nữa.

Sau 2 lượt trận, Anh giành 4 điểm khi thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0. Điều đó cũng có nghĩa “Tam sư” vẫn giữ quyền tự quyết ở bảng L.

Tuy nhiên, những gì Anh thể hiện chưa cho thấy hình ảnh một ứng viên vô địch thực sự.

Anh cần cải thiện lối chơi. Ảnh: FA

Trước Croatia, “Tam sư” bùng nổ ở mặt trận tấn công nhờ đối thủ sai lầm, đồng thời cũng để lộ khoảng trống phía sau.

Đến trận Ghana, các cầu thủ Anh kiểm soát nhiều bóng nhưng lại thiếu tốc độ, thiếu đột biến và không tìm được đường vào khung thành đối thủ.

Những người chỉ trích Thomas Tuchel, một người Đức dẫn dắt Anh, càng có lý do để tiếp tục những tranh luận những câu chuyện không liên quan đến bóng đá.

Vì thế, cuộc gặp Panama không đơn thuần là trận đấu để lấy vé đi tiếp. Đây còn là bài kiểm tra về thái độ, nhịp độ và khả năng áp đặt của đội bóng do Tuchel dẫn dắt.

Anh cần 3 điểm để bảo đảm ngôi đầu, nhưng quan trọng hơn là màn trình diễn có sức nặng, tấn công mạch lạc, pressing hợp lý.

Trong 2 trận vừa qua, có thể thấy Harry Kane đang gánh quá nhiều công việc. Jude Bellingham thì vẫn thiếu ổn định.

Panama đã bị loại sau hai trận thua cùng tỷ số tối thiểu trước Ghana và Croatia, nhưng không phải đội bóng dễ bắt nạt.

Chưa ghi bàn, song Panama chỉ thủng lưới 2 lần trước hai đối thủ mạnh về thể lực và kinh nghiệm.

Cách Panama phòng ngự cho thấy sự tiến bộ đáng kể, với đội hình lùi sâu, giữ cự ly tốt, tranh chấp quyết liệt và không dễ bị kéo vỡ cấu trúc.

Croatia cũng phải rất vất vả mới có thể vượt qua Panama nhờ khoảnh khắc của “siêu dự bị” Budimir, trong trận đấu kỷ niệm lần 200 Luka Modric khoác áo ĐTQG.

Vì vậy, Anh cần nhiều hơn những chỉ đạo chiến thuật mang tính đột phá của HLV Tuchel, cũng như thay đổi một số nhân sự, để tránh rơi vào bế tắc.

Đội hình dự kiến:

Panama (5-4-1): Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Harry Kane.

Dự đoán: Anh thắng 2-0.