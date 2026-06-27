Anh có khởi đầu World Cup 2026 mạnh mẽ và ấn tượng, giành được nhiều lời khen ngợi với chiến thắng 4-2 trước Croatia, nhờ cú đúp của Harry Kane cùng các pha lập công từ Jude Bellingham và Rashford.

Cả 4 chuyên gia đều dự đoán Anh thắng Panama. Ảnh: Khel Now

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bước vào trận đấu thứ 2 đầy tự tin, nhưng trước một Ghana phòng ngự rất tốt, Anh đã bị cầm hòa với tỷ số 0-0.

Bất kể có trận đấu không như ý, HLV Thomas Tuchel khẳng định, tuyển Anh vẫn đang đi đúng hướng tại World Cup 2026.

Tam sư hiện dẫn đầu bảng L với 4 điểm như Ghana, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại. Croatia đứng thứ 3 và Panama vẫn chưa có điểm nào, đã bị loại sớm.

Vấn đề của tuyển Anh là quá phụ thuộc vào Harry Kane, nên một khi đội trưởng của họ được đối thủ ‘chăm sóc’ kỹ, hoặc không thể hiện được phong độ vốn có, họ sẽ gặp khó trong việc tìm bàn thắng.

Giới chuyên môn đánh giá, phong độ của Harry Kane sẽ quyết định việc thành bại của Anh tại World Cup 2026.

Gặp Panama ở lượt cuối, một đối thủ không cân sức và đã bị loại sau khi thua cả Ghana và Croatia với tỷ số 0-1, Anh cần chứng tỏ khả năng cũng như tham vọng của mình ở giải đấu.

Chuyên gia Chris Sutton dự đoán, Harry Kane sẽ ghi bàn, cùng Anh thắng tưng bừng. Ảnh: B/R Football

Theo chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, HLV Tuchel khả năng sẽ thực hiện một số điều chỉnh trong đội hình, bởi Anh cần thắng trận này.

“Harry Kane chắc chắn sẽ đá chính và Saka cùng Rashford có thể được tung vào chơi ở 2 cánh. Tôi muốn thấy Tuchel để Saka vào sân ngay từ đầu, thay vì Noni Madueke và Nico O’Reilly cần được xếp đá hậu vệ trái, chứ không phải Djed Spence”.

Chuyên gia bóng đá BBC đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu: “Mặc dù Panama chỉ để thủng lưới tối thiểu trước Ghana và Croatia, nhưng tôi tin rằng, Anh sẽ giành chiến thắng dễ dàng ở trận này. Harry Kane sẽ lấy lại phong độ, sau khi để lỡ cơ hội ngon ăn trong trận gặp Ghana. Anh ấy sẽ lại điền tên vào bảng điện tử”.

Tỷ số được Chris Sutton dự đoán là Anh 3-0 Panama. Đây cũng là kết quả được chuyên gia Sportskeeda chọn.

Trong khi đó, cả chuyên gia ESPN và Sportsmole cùng dự đoán Anh thắng 2-0 Panama.

Đội hình dự kiến:

Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo.

Anh: Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.