3h00 ngày 23/3, sân Bernabeu:

“Tôi thực sự rất mong chờ trận đấu này, rất quan trọng đối với chúng tôi”, Alvaro Arbeloa tự tin khi chuẩn bị cho lần đầu tiên cùng Real Madrid bước vào derby với tư cách HLV.

Một trận đấu mang tính bước ngoặt, khi Real Madrid bước vào trận khi đã biết kết quả của đội đầu bảng Barcelona với Rayo Vallecano (20h00 ngày 22/3).

Trận derby mang ý nghĩa quan trọng với Real Madrid. Ảnh: EFE

“Cuộc chiến không chỉ vì ý nghĩa của 3 điểm này, mà còn vì người hâm mộ, vì bầu không khí tuyệt vời mà chúng tôi đã trải nghiệm trên sân Bernabeu trong vài trận đấu gần đây”, Arbeloa nhấn mạnh.

Real Madrid bước vào tháng Ba với muôn vàn khó khăn, khi thua Getafe trên sân nhà. Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của đội tại La Liga, kết quả kém nhất từ năm 2019.

Mọi thứ đang chuyển hướng tích cực. Real Madrid thắng liền 2 trận La Liga để tiếp tục cuộc đua vô địch La Liga với Barca, đồng thời hạ gục Man City trong cả 2 lượt vòng 1/8 Champions League.

Arbeloa đang thay đổi Real Madrid, về tinh thần và mặt con người. Ông mạnh dạn sử dụng những cầu thủ trẻ để làm tăng thêm niềm tự hào cho CLB, đặc biệt là tiền vệ Thiago Pitarch.

Với Arbeloa, derby Madrid là trận chung kết. Cuộc thư hùng với Atletico của Diego Simeone có ý nghĩa quyết định đến cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng Barca.

Thibaut Courtois không có mặt là tổn thất lớn. Đổi lại, Kylian Mbappe sẵn sàng đá chính. “Cậu ấy đã đạt 100% thể lực”, Arbeloa nhấn mạnh. Tương tự, ông cũng đón Alvaro Carreras trở lại bên cánh trái.

Danh sách rời phòng y tế “Los Blancos” còn có Jude Bellingham. Mặc dù vậy, tiền vệ người Anh sẽ bắt đầu trận derby ở vòng 29 La Liga từ băng ghế dự bị.

Phía bên kia, Simeone bước vào derby với ký ức về trận thắng 5-2 trước Real Madrid của Xabi Alonso (dù sau đó thua 1-2 tại Siêu cúp).

Mbappe trở lại đá chính. Ảnh: Diario AS

Simeone là chiến binh dày dạn của derby. Đây sẽ là trận thứ 50 ông dẫn Atletico đối đầu Real Madrid, và Alvaro là HLV thứ 8 mà ông gặp trong nhiệm kỳ kéo dài hơn một thập kỷ tại thủ đô.

Trước đó, “El Cholo” từng gặp Carlo Ancelotti (26 trận), Zinedine Zidane (13), Jose Mourinho (4), Julen Lopetegui (2), Xabi Alonso (2), Rafa Benitez (1) và Santiago Solari (1). Ông thắng 14, thua 18, hòa 17.

Atletico không có thủ môn số 1 Jan Oblak, nhưng Juan Musso đang bắt rất hay – với 8 pha cứu thua trước Tottenham. Julian Alvarez và Antoine Griezmann cũng duy trì phong độ cao.

Bernabeu hứa hẹn cuộc thư hùng đỉnh cao, và có thể không thiếu những tranh cãi.

Lực lượng:

Real Madrid: Rodrygo, Mendy, Courtois, Ceballos, Militao chấn thương.

Atletico: Barrios, Mendoza, Oblak, Pubill chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Guler; Mbappe, Vinicius.

Atletico (4-2-3-1): Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Cardoso, Koke; Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Alex Baena; Sorloth.

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.