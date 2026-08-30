22h00 ngày 30/8, sân Bernabeu:

Trong ngày trở lại Real Madrid, Jose Mourinho có khá nhiều nhiệm vụ phải giải quyết. Điều đầu tiên và quan trọng nhất thì ông hiểu rõ, cũng như tất cả mọi người: chiến thắng.

Thắng các trận đấu và giành các danh hiệu. Ở đội bóng Hoàng gia, không có thước đo nào khác cho thành công.

Bellingham sớm trở nên quan trọng trong hệ thống Mourinho xây dựng. Ảnh: RMCF

Nhưng đó là mục tiêu lớn và tổng quát. Để đạt được nó, Mourinho trước hết phải hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể hơn.

Một trong số đó là tìm lại phiên bản hay nhất của Jude Bellingham, phiên bản từng bùng nổ trong mùa đầu tiên ở Bernabeu: 23 bàn, 13 kiến tạo, cú đúp La Liga - Champions League và đứng thứ ba trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Phiên bản ấy đã không còn xuất hiện thường xuyên trong hai mùa tiếp theo. Cộng cả hai mùa, Bellingham cũng chỉ ghi đúng 23 bàn như mùa đầu tiên và có 20 kiến tạo.

Những con số phản ánh sự chững lại cũng có thể nhận thấy trong lối chơi, thậm chí trên khán đài.

Một bộ phận Madridista từng xem Bellingham là một trong những cầu thủ gây ra những vấn đề nội bộ, cuối cùng góp phần khiến Xabi Alonso phải rời ghế huấn luyện.

Dù thế nào, tất cả giờ chỉ là chuyện đã qua. Dưới thời Mourinho, Jude đá chính, với cú hích từ một kỳ World Cup xuất sắc - 7 bàn và 1 kiến tạo, giúp tuyển Anh giành vị trí thứ 3.

Mourinho đã nói rất rõ rằng, dù Bellingham là một tiền vệ, điều ông quan tâm trước hết vẫn là khả năng gây nguy hiểm của anh đối với đối phương.

“Jude biết ghi bàn, vì vậy phải chơi gần vòng cấm. Cậu ấy là một số 10, có thể chơi số 6 hoặc số 8, nhưng nếu kéo xuống quá thấp, chúng tôi sẽ mất đi khả năng tiếp cận khung thành của cậu ấy”.

Hai trận chính thức đầu tiên của La Liga 2026/27 đang chứng minh Mourinho có lý. Bellingham ghi 1 bàn và thực hiện 2 kiến tạo - tức tham gia vào 3 trong 6 bàn thắng của Real Madrid.

Phía trước là Malaga và thật khó hình dung Bellingham không đá số 10 trong hệ thống 4-2-3-1.

Real Madrid hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Ảnh: RMCF

Đội hình Real Madrid dự kiến chỉ có một bất ngờ: Cucurella đá hậu vệ trái. Diomande sẽ phải tiếp tục chờ cơ hội trong cuộc cạnh tranh với Arda Guler.

Malaga có chất lượng đội hình không cao, được dẫn bởi Juan Funes vốn là một giáo viên trung học. Khi đang tìm một vị trí công tác mới, đồng thời dẫn dắt Malaga B, ông bất ngờ được giao nhiệm vụ tiếp quản đội một vào tháng 11 mùa trước.

Mục tiêu khi ấy rất đơn giản: trụ hạng. Nhưng Funes đã thắng 17 trong 29 trận, đưa Malaga vào vòng play-off rồi trở lại La Liga sau 8 năm vắng bóng.

Mới chỉ giành 1 điểm sau 2 trận, rất khó để Funes giúp Malaga tạo bất ngờ ở Bernabeu.

Lực lượng:

Real Madrid: Asencio, Endrick, Militao, Mendy, Pitarch, Rodrygo, Tchouameni chấn thương.

Malaga: Calero, Diarra, Diego Murillo, Ochoa, Adrian Nino chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Hujsen, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Malaga (4-2-3-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Munoz; Chupe.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-0.