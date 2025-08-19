2h ngày 20/8, sân Bernabeu:

Sân Santiago Bernabeu đang chuẩn bị cho cột mốc mới, Real Madrid chính thức mở màn La Liga 2025/26 bằng cuộc tiếp đón đối thủ Osasuna.

Đây không chỉ là trận ra mắt trên băng ghế huấn luyện của Xabi Alonso trước khán giả nhà, sau khi đã dự FIFA Club World Cup, mà còn đánh dấu khoảnh khắc cả thế giới chờ đợi: Kylian Mbappe lần đầu tiên khoác áo số 10 của Real Madrid trong một trận chính thức.

Alonso chuẩn bị ra mắt sân Bernabeu. Ảnh: RMCF

Không khí tại Madrid đang nóng lên từng giờ, nhất là sau khi Barcelona thắng đậm Mallorca, với màn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal – người cũng ra mắt số 10.

Số 10 vốn gắn liền với những tiền vệ như Luka Modric, James Rodriguez, hay xa hơn nữa là Luis Figo, Clarence Seedorf, nay được đặt lên vai Mbappe – bản hợp đồng lịch sử mà Real Madrid theo đuổi suốt gần một thập kỷ.

Trong giai đoạn tiền mùa giải ngắn ngủi, tiền đạo người Pháp nhanh chóng để lại dấu ấn bằng tốc độ và khả năng tạo đột biến.

Giờ đây, anh đứng trước cơ hội biến sân Bernabeu thành sân khấu của riêng mình.

Dù vậy, Alonso không có đội hình mạnh nhất cho trận mở màn. Camavinga, Endrick, Bellingham và Ferland Mendy đều vắng mặt vì chấn thương, còn Rudiger thụ án treo giò 6 trận.

Trong bối cảnh ấy, tân binh trẻ Franco Mastantuono nhiều khả năng được trao cơ hội. “Viên ngọc thô” người Argentina gây ấn tượng mạnh trong các buổi tập và có thể trở thành điểm sáng bất ngờ bên cạnh Mbappe.

Mbappe được kỳ vọng tỏa sáng với chiếc áo mới. Ảnh: RMCF

Ở phía sau, những tin đồn chuyển nhượng vẫn phủ bóng. Real Madrid được cho là đang nhắm tới trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool để vá lỗ hổng nơi hàng thủ.

Trong khi đó, tương lai của một số ngôi sao tấn công vẫn thu hút sự quan tâm, nổi bật là Rodrygo. Song ở thời điểm này, mọi ánh nhìn đều hướng về số 10 mới.

Trận gặp Osasuna không chỉ là màn thử thách cho Alonso về việc xây dựng dự án mới, mà còn là dịp để người hâm mộ chứng kiến lời hứa hẹn được chờ đợi bấy lâu: Mbappe dẫn dắt Real Madrid bước vào kỷ nguyên mới.

Với chiếc áo số 10 trên lưng, anh được kỳ vọng mang lại tốc độ, bàn thắng và cả một tinh thần thủ lĩnh cho thế hệ kế tiếp tại Bernabeu.

Lamine Yamal đã gọi, giờ là lúc Vua phá lưới Mbappe trả lời.

Lực lượng:

Real Madrid: Camavinga, Endrick, Bellingham, Ferland Mendy chấn thương; Rudiger bị treo giò.

Osasuna: Iker Benito chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Guler, Brahim, Mbappe, Vinicius.

Osasuna (4-3-3): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K Barja, Budimir, Moi Gomez.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 3/3

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: 3-0.