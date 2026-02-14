3h00 ngày 15/2, sân Bernabeu:

Dù mọi thứ chưa thực sự tốt nhất, với nhiều điều cần cải thiện, nhưng ít nhất Real Madrid đang giành một số kết quả tích cực với Alvaro Arbeloa.

Sau trận thua Benfica ở lượt cuối vòng bảng Champions League, Real Madrid thắng 2 trận liên tiếp.

Chiến thắng sẽ đưa Real Madrid lên đầu bảng. Ảnh: RMCF

Nếu tính riêng tại La Liga, “Los Blancos” có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp. Thành tích này giúp đội bóng thủ đô rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Barcelona xuống chỉ còn 1 điểm.

Barca đang tổn thương sau khi thua sốc Atletico 0-4 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua. Real Madrid đang hy vọng tạo thêm áp lực cho chính đối thủ bằng cách chiến thắng Real Sociedad và tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Không chỉ vậy, chiến thắng cũng là cách để Real Madrid chuẩn bị về mặt tinh thần trước khi trở lại Lisbon đá trận lượt đi play-off Chamions League với Benfica.

Sau khi bị người thầy Jose Mourinho “bỏ túi”, Arbeloa rất muốn giành kết quả tích cực trên sân Ánh sáng vào giữa tuần sau.

Kinh nghiệm của Mourinho hoàn toàn vượt trội so với Arbeloa. Hơn nữa, “Người đặc biệt” cũng hiểu rất rõ người học trò cũ để từ đó sử dụng các đòn tâm lý.

Tất nhiên, nhiệm vụ trước tiên với Arbeloa vẫn là 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sociedad tại Bernabeu.

Phong độ của Sociedad đang rất ấn tượng. Đội bóng xứ Basque bất bại 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trong 8 trận gần nhất, Sociedad thắng 7 và hòa 1. Họ từng khuất phục Barca, hay mới nhất là chiến thắng 1-0 ngay trên sân Bilbao để tràn đầy hy vọng vào chung kết Cúp Nhà vua.

Tin vui cho Real Madrid là Kylian Mbappe trở lại tập luyện hôm thứ Sáu. Hai ngày trước đó, anh không xuất hiện mà CLB không giải thích bất kỳ lý do nào.

Mbappe là niềm hy vọng của Real Madrid. Ảnh: EFE

Nguồn tin thân Valdebebas cho biết Mbappe thận trọng với đầu gối trái. Ngoài ra, Raul Asencio bình phục sau khi bị cúm, trong khi Trent Alexander-Arnold có thể sẽ tăng số phút thi đấu.

Một trận đấu không dễ dàng, nhưng Real Madrid tự tin chiến thắng với hiệu suất của Mbappe, cùng Vinicius có thể lực tốt nhất khi trở lại sau án treo giò.

Không loại trừ khả năng dấu ấn cá nhân sẽ giúp Real Madrid tạo khác biệt cuối trận. 7 trong 8 bàn gần nhất của đội tại La Liga được ghi sau giờ nghỉ.

Lực lượng:

Real Madrid: Bellingham, Rodrygo, Militao, Mendy chấn thương.

Sociedad: Kubo, Brais Mendez, Ruperez, Sucic, Barrenetxea chấn thương; Goncalo Guedes có thể trở lại.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Brahim, Mbappe, Vinicius.

Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Odriozola, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Marin, Soler, Guedes; Oyarzabal.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.