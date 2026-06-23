Video bàn thắng Na Uy 3-2 Senegal (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Na Uy: M. Pedersen (43'), Haaland (48', 58')
Senegal: Ismaila Sarr (53', 90'+3)
Đội hình ra sân
Na Uy: Ørjan Nyland (1), Julian Ryerson (M. Pedersen 13'), Kristoffer Ajer (3), Torbjorn Lysaker Heggem (17), David Møller Wolfe (5), Martin Ødegaard (10), Sander Berge (8), Fredrik Aursnes (P. Berg 45'), Alexander Sørloth (7), Antonio Nusa (A. Schjelderup 71'), Erling Haaland (9).
Senegal: Edouard Mendy (M. Diaw 53'), Krépin Diatta (15), Kalidou Koulibaly (M. Sarr 72'), Moussa Niakhaté (19), Malick Diouf (I. Jakobs 54'), Idrissa Gana Gueye (5), Pape Gueye (I. Mbaye 54'), Ismaila Sarr (18), Lamine Camara (P. Ciss 63'), Sadio Mané (10), Nicolas Jackson (11).