Thế bất lợi

Để thua Đài Loan (TQ), tuyển nữ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua lấy vé vào tứ kết VCK Asian Cup nữ 2026. Ở lượt trận cuối bảng C, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chạm trán đối thủ rất mạnh là Nhật Bản.

Sau lượt trận thứ 2, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang đứng đầu ở nhóm các đội thứ ba khi có 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 0), xếp trên Uzbekistan và Philippines. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào chiều 9/3, Uzbekistan giành chiến thắng 4-0 trước Bangladesh.

Để giành vé đi tiếp, tuyển nữ Việt Nam cần ít nhất một kết quả hòa trước Nhật Bản. Trong trường hợp thất bại, Huỳnh Như và các đồng đội vẫn còn cơ hội, nếu chỉ thua với cách biệt tối thiểu và đồng thời chờ kết quả có lợi ở trận Ấn Độ vs Đài Loan (TQ). Nếu thất bại trước Nhật Bản với cách biệt từ 3 bàn trở lên, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn bị loại.

Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tranh tấm vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Như vậy, cánh cửa đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam là rất hẹp, bởi đơn giản Nhật Bản là đội bóng trên cơ so với đội bóng của HLV Mai Đức Chung, ngay cả khi có thể chỉ dùng đội hình 2 do đã sớm giành vé vào tứ kết.

Chiến đấu tới cùng

Dù kết quả có thế nào thì tuyển nữ Việt Nam cũng đã làm hết sức mình. Đây là giải đấu mà HLV Mai Đức Chung sớm xác định có nhiều thử thách bởi đội đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, tre già nhưng măng vẫn chưa đủ thời gian để trưởng thành.

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội bóng áo đỏ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác, chỉ tập trung cho nhiệm vụ của mình: chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho trận gặp Nhật Bản.

Tuyển nữ Việt Nam chiến đấu tới cùng. Ảnh: VFF

Trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, gần như chắc chắn tuyển nữ Việt Nam đá phòng ngự phản công. Nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Mai Đức Chung làm thế nào để đối đầu với một đối thủ có trình độ, đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

Một số trụ cột như Thanh Nhã, Vạn Sự hay Dương Thị Vân gặp vấn đề về thể lực ở trận gặp Đài Loan (TQ). Tuy nhiên, trận gặp Nhật Bản diễn ra muộn hơn vào buổi chiều (17h, giờ địa phương), điều kiện thời tiết được dự báo dễ chịu hơn, giúp các cầu thủ có thể trạng tốt hơn.

Nếu giữ được sự tập trung và kỷ luật chiến thuật, hạn chế tối đa bàn thua, tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên điều thần kỳ: lách qua khe cửa hẹp, giành vé đi tiếp.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 16h (giờ Việt Nam) ngày 10/3.

Video tuyển nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan (Trung Quốc), nguồn TV360.