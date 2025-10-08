FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2/10, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới.

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như World Cup, U20 World Cup, U17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Ngoài nhiệm vụ mới tại FIFA, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại tổ chức bóng đá châu lục và khu vực, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023/27. Mới đây nhất, ông Trần Quốc Tuấn được AFC tín nhiệm trao cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nagoya (Nhật Bản).

Trong các quyết định mới được đưa ra, FIFA cũng bổ nhiệm Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú làm Ủy viên Ban Y học FIFA, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà làm Ủy viên Ban Bóng đá nữ FIFA nhiệm kỳ 2025/29.

Việc ông Trần Quốc Tuấn và các đại diện VFF được tín nhiệm giữ vai trò trong tổ chức FIFA tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như cá nhân ông Quốc Tuấn trong hệ thống bóng đá quốc tế.