U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, tuy nhiên đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn.

Khả năng kết nối, những đường chuyền và dứt điểm quyết định của U23 Việt Nam đều có vấn đề. HLV Kim Sang Sik cho rằng thời tiết nóng và sự bắt nhịp chậm của các cầu thủ khiến lối chơi không được thanh thoát, nhưng phải thừa nhận một vài trị trí ở U23 Việt Nam chơi chưa tốt, dẫn đến đội bóng bị lạc nhịp, thiếu sự hiệu quả trong các phương án tấn công.

U23 Việt Nam chơi rời rạc ở trận ra quân. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U23 Bangladesh, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam không thể hiện được sự áp đảo, khác biệt về đẳng cấp.

Nhưng mọi thứ không phải là tệ với nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, mà đây chính là bài học quý giá với các cầu thủ trẻ. Thậm chí, nhiều ý kiến nhận định thầy trò HLV Kim Sang Sik đang giấu bài, bởi trận đấu có tính chất quyết định tới tấm vé đi tiếp là cuộc đọ sức với U23 Yemen, ngày 9/9.

Nhưng trước khi bước vào trận đấu quan trọng này, U23 Việt Nam cần phải thể hiện một bộ mặt tích cực hơn khi gặp U23 Singapore. Đây tiếp tục là một đối thủ được đánh giá yếu ở bảng C, thậm chí còn yếu hơn U23 Bangladesh vì các cầu thủ Singapore chủ yếu là lứa U20.

U23 Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức là giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều mà HLV Kim Sang Sik và người hâm mộ mong chờ là một diện mạo mới của đội chủ nhà.

U23 Việt Nam tự tin cải thiện hình ảnh ở trận gặp U23 Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Nói cách khác, ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội cần thể hiện một lối chơi rõ nét, có mảng miếng, áp đảo đối phương nhưng cũng phải được cụ thể bằng các bàn thắng.

Nhìn chung U23 Việt Nam không phải chịu quá nhiều áp lực tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Kim Sang Sik phải hoàn thành mục tiêu ở từng trận đấu cụ thể. Thắng đẹp U23 Singapore không chỉ giúp các cầu thủ trẻ tìm lại chính mình, mà còn có tâm lý tốt nhất trước trận quyết đấu với U23 Yemen.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore lăn bóng vào lúc 19h ngày 6/9 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn

