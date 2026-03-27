Ngày 27/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt quả tang một luật sư có hành vi nhận tiền để “chạy án” cho một bị can trong vụ án trước đó.

Cụ thể, vào 17h ngày 25/3, tại Văn phòng luật sư Hà Trọng Đại & Cộng sự (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Sơn (SN 1993; trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: luật sư tập sự) khi đang nhận 50 triệu đồng từ chị L.A. để “chạy án” cho chồng.

Lê Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu TA. Trong đó có bị can V.Q.H. (chồng của chị L.A.).

Bước đầu xác định, từ tháng 11/2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, chị L.A. đã liên hệ với Lê Văn Sơn để nhờ tư vấn pháp lý cho chồng mình. Trong quá trình tư vấn, Sơn đã đặt vấn đề với chị L.A. “chạy án” cho anh V.Q.H.

Trong các tháng 12/2025 và 1/2026, Lê Văn Sơn đã hai lần nhận tổng số tiền 60 triệu đồng từ chị L.A. Đến ngày 24/3, Sơn tiếp tục liên hệ với chị L.A. để yêu cầu thêm 50 triệu đồng.

Ngày 25/3, khi đang nhận tiền của chị L.A. tại Văn phòng luật sư Hà Trọng Đại & Cộng sự, Sơn bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang.

