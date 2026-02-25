Theo hãng thông tấn Kyodo, Thủ tướng Takaichi ngày 25/2 đã lên tiếng về việc tặng quà cho 315 nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền LDP nhằm chúc mừng họ trúng cử vào Hạ viện Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh việc tặng quà không sử dụng ngân sách nhà nước.

"Chúng tôi gửi tặng những món quà này nhằm bày tỏ sự trân trọng với nỗ lực của các nghị sĩ khi đã trải qua một cuộc bầu cử khó khăn. Những món quà này được mua từ quỹ chính trị của chi nhánh LDP tại tỉnh Nara", bà Takaichi cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo News

Trong cuộc bầu cử ngày 8/2, LDP đã giành được tổng cộng 316 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, vượt xa con số 233 ghế cần thiết để đạt đa số. Như vậy, LDP có tỷ lệ đại diện tại Hạ viện cao hơn bất kỳ đảng nào khác trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về việc Thủ tướng Takaichi gửi cho mỗi nghị sĩ LDP một cuốn catalogue chọn quà từ trung tâm thương mại. Mỗi nghị sĩ có thể chọn một món quà trị giá khoảng 30.000 Yen (gần 5 triệu đồng), bao gồm chi phí vận chuyển và thuế.

Động thái của bà Takaichi đã khiến dư luận Nhật Bản xôn xao, trong bối cảnh cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba từng bị chỉ trích hồi tháng 3 năm ngoái vì gửi phiếu quà tặng trị giá 100.000 Yen (khoảng 16,6 triệu đồng) cho 15 nghị sĩ Hạ viện.

Theo pháp luật Nhật Bản, các cá nhân không được quyên góp cho ứng viên tranh cử, nhưng các khoản đóng góp có thể được thực hiện thông qua đảng phái chính trị, bao gồm cả các chi nhánh địa phương.