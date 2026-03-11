Hãng thông tấn Pravda ngày 11/3 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây đã đưa ra bình luận về việc Mỹ nhờ Kiev giúp đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Trung Đông.

"Đó là một cảm giác khá tuyệt vời, khi Mỹ nhờ tới Ukraine thay vì Đức và Pháp, họ thậm chí còn từ chối một tàu sân bay của Anh. Chúng tôi rất tự hào khi có thể giúp đỡ Washington, rõ ràng là chúng tôi đang nắm giữ những lá bài mà trước đây không nhận ra", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, "những lá bài" của Kiev được tạo ra từ kinh nghiệm của quân đội nước này trên tiền tuyến và năng lực sản xuất vũ khí ngày càng được mở rộng.

Ảnh: Pravda

"Giống như khi đối mặt với các UAV cảm tử Shahed, bạn phải phản ứng càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, Ukraine đang có nhiều kinh nghiệm về giao tranh trên bộ hơn bất kỳ ai. Nhưng đó không phải điều khiến chúng tôi vui mừng, bởi chúng tôi phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng", ông Zelensky nói.

Về những quan ngại xung quanh nguy cơ xung đột ở Trung Đông có thể lan rộng, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định cộng đồng quốc tế hiện chưa sẵn sàng cho Thế chiến III.

"Châu Âu chưa chuẩn bị đủ, chỉ một số nước có đủ năng lực. Không có đủ thời gian để chuẩn bị cho những thách thức như vậy ngay trong năm nay. Tất nhiên là Mỹ vẫn rất mạnh", ông Zelensky nhận xét.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 nói Kiev "không có lá bài nào" và phải nhượng bộ để đạt được một thỏa thuận với Moscow.

"Tổng thống Zelensky đang ở vị thế kém hơn, ông ấy phải hành động nếu muốn chấm dứt khủng hoảng. Ukraine không có lá bài nào, trong khi tôi nghĩ Nga đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận", ông Trump cho hay.