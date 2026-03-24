Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi . Ảnh: Jiji Press

Báo Guardian dẫn lời người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cho hay khoảng 80 triệu thùng dầu dự trữ sẽ được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, tương đương với nhu cầu nội địa trong 45 ngày. Con số này gấp 1,8 lần lượng dầu được cung cấp sau thảm họa kép động đất và sóng thần gây thiệt hại nặng nề cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3/2011.

Tính đến cuối năm ngoái, Nhật Bản nắm giữ khoảng 470 triệu thùng dầu dự trữ, tương đương 254 ngày tiêu thụ trong nước.

Tuần trước, chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt việc xả lượng dầu dự trữ tư nhân đủ dùng trong 15 ngày, trong bối cảnh có nhiều lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ tiếp tục cản trở việc vận chuyển nhiên liệu dọc eo biển Hormuz.

Theo bà Takaichi, lượng dầu dự trữ chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông đang lưu trữ tại Nhật Bản sẽ bắt đầu được khai thác vào cuối tháng này. Nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Hòa bình và ổn định ở Trung Đông vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế... Tokyo sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan".

Nhật Bản, một quốc gia nghèo tài nguyên nhưng có nền kinh tế khổng lồ, hiện nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô từ Trung Đông. Điều này khiến đất nước mặt trời mọc đặc biệt dễ bị tổn thương nếu tuyến đường thủy quan trọng qua khu vực Vùng Vịnh bị đóng cửa.

Tuần trước, chính phủ Nhật Bản đã công bố trợ cấp cho các sản phẩm nhiên liệu để giữ giá xăng ở mức khoảng 170 Yen/lít, tương đương 1,10 USD/lít. Động thái này diễn ra sau khi giá bán lẻ trung bình của xăng tăng lên mức kỷ lục là 190,8 Yen/lít. Tuy nhiên, khoản trợ cấp ban đầu sẽ được xem xét lại hàng tuần dựa trên giá dầu mỏ.