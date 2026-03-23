Theo hãng thông tấn Anadolu, ông Rutte ngày 22/3 đã trả lời đài Fox về những chỉ trích gần đây của Tổng thống Mỹ Trump đối với các nước thành viên của NATO.

"Tôi hiểu Tổng thống Trump tức giận là vì ông ấy cảm thấy các đồng minh châu Âu đã không đưa ra phản ứng kịp thời. Nhưng vấn đề Iran và eo biển Hormuz là nhạy cảm, cần thời gian để cân nhắc. Tuy vậy, chúng tôi đã tận dụng thời gian qua để củng cố sự đoàn kết, đồng thời xây dựng những kế hoạch có thể phối hợp với Mỹ", Tổng thư ký NATO cho biết.

Ông Rutte nhấn mạnh ông vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Trump, khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ là "quan trọng" trước các mối đe dọa hiện hữu từ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NYT

"Hầu hết các nước thành viên NATO và một số quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, UAE và Bahrain đều đã tham gia tuyên bố chung ngày 19/3, qua đó hướng tới việc hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc đảm bảo eo biển Hormuz được an toàn. Tôi tin tưởng rằng NATO hoàn toàn có thể thúc đẩy việc mở cửa tuyến hàng hải quan trọng này", ông Rutte nói.

Cuối tuần trước, ông Trump đã chỉ trích việc các nước thành viên NATO "không nhiệt tình hỗ trợ hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz", mô tả khối này chỉ là "hổ giấy" nếu không có sự hiện diện của Mỹ.

"Họ không muốn tham gia vào nỗ lực ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, không muốn giúp mở cửa eo biển Hormuz nhưng lại than vãn vì giá dầu cao", ông Trump phát biểu hôm 20/3.

Ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhắm vào Iran, Tehran gần như đã phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz. Theo hãng tin BBC, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển này trong 2 tuần qua đã giảm 95% so với trước đó.