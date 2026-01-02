Theo các tin tức từ truyền thông Malaysia, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) trước hạn 18/12/2024. Quy trình xử lý tiếp theo từ tổ chức này sau khi nhận đơn từ FAM, dự kiến trong khoảng thời gian từ 30-45 ngày.

Malaysia từ niềm hân hoan thắng tuyển Việt Nam nhờ dàn sao nhập tịch hồi tháng 6 năm ngoái... Ảnh: Bernama

Như vậy, khả năng bóng đá Malaysia nhận được phán quyết từ CAS sớm nhất là vào gần cuối tháng 1 này, hoặc đầu tháng 2.

Căn cứ kết quả kháng cáo của FAM lên CAS, từ đây LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ ra quyết định xử phạt (nếu có) liên quan tính hợp pháp 7 cầu thủ nhập tịch ra sân thi đấu cho tuyển Malaysia, bao gồm có trận đấu (thắng 4-0) trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2026 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, trong trường hợp kháng cáo của FAM lên CAS mất nhiều thời gian hơn, AFC mong có thể xử lý dứt điểm vấn đề liên quan tuyển Malaysia trước lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, khi đội bóng này đến làm khách tuyển Việt Nam (31/3).

Từ các mốc thời gian trên có thể thấy, khả năng tuyển Việt Nam được AFC xử thắng 3-0 Malaysia sớm nhất là những ngày cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 và chậm nhất trước cuộc tái đấu giữa 2 đội.

Theo các tin tức mới nhất từ báo chí Malaysia, dù kiện lên CAS nhưng qua góc nhìn của luật sư thể thao Etienne Rizk, người có kinh nghiệm xử lý nhiều vụ việc tại CAS, FAM khó “thoát tội”, khi mà Ủy ban kháng cáo của FIFA quyết định giữ nguyên án phạt.

... do bê bối giả hồ sơ giấy tờ, tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất cao được xử thắng kết quả trận lượt đi

Vị này nhấn mạnh với tờ The Star, việc tổ chức cao nhất của làng bóng đá thế giới tái ra phán quyết như vậy, cho thấy họ “hoàn toàn có cơ sở” để duy trì phán quyết.

“Quyết định của Ủy ban phúc thẩm FIFA là giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ. LĐBĐ Malaysia đang kháng cáo phán quyết của Ủy ban kháng cáo FIFA lên CAS, nhưng tôi không rõ liệu các cầu thủ có làm như vậy hay không”.

Thêm vào đó, luật sư Etienne Rizk cũng chỉ ra một số “điểm yếu” trong lập trường của FAM, bao gồm sự tham gia hạn chế của các cầu thủ trong quá trình nhập tịch, những tuyên bố ‘đá’ nhau ầm ầm giữa các phiên điều trần và đáng kể nhất là thừa nhận từ FAM, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”:

“Một trong những vấn đề chính là Tổng thư ký FAM thừa nhận các thành viên trong ban lãnh đạo Liên đoàn có nhúng tay vào các tài liệu bị cáo buộc làm giả trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ - sửa đổi thông tin trong giấy khai sinh.

Xét theo các khía cạnh được nêu, dựa trên các tình tiết vụ việc và cả thừa nhận từ FAM, với góc nhìn từ một người ngoài cuộc, có thể thấy LĐBĐ Malaysia khó thoát tội”.