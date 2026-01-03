U23 Việt Nam không còn là ẩn số

Bước vào VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam mang theo hành trang là một năm 2025 thi đấu dày đặc và tương đối thành công. Từ các giải khu vực cho tới những trận giao hữu quốc tế, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã xuất hiện liên tục, cọ xát đều đặn và để lại dấu ấn rõ nét

Bên cạnh việc quá trình tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh, sự xuất hiện đều đặn ấy khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik không còn là một “ẩn số” với các đối thủ cùng bảng là chủ nhà Saudi Arabia, Jordan hay Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số ở VCK U23 châu Á 2026

Tính bất ngờ trong lối chơi, cách tổ chức chiến thuật… của U23 Việt Nam chắc chắn đã được các đối thủ nắm bắt, vì vậy VCK U23 châu Á là thách thức lớn dành cho ông Kim Sang Sik, một khi muốn gây bất ngờ.

Không chỉ vậy, lực lượng của U23 Việt Nam cũng không có quá nhiều biến động. Bộ khung chính đã được định hình qua nhiều giải đấu liên tiếp, với những gương mặt quen thuộc như Đình Bắc, Văn Khang, Phi Hoàng, Lý Đức… cũng sẽ bị soi rất kỹ, do vậy khả năng tạo ra đột biến bất ngờ trở nên hạn chế hơn

Sẽ ra sao khi không còn bất ngờ?

Khi không còn là ẩn số, điều đó đồng nghĩa, mỗi trận đấu tại VCK U23 châu Á là bài toán chiến thuật khắc nghiệt hơn, nơi U23 Việt Nam buộc phải tìm ra những phương án mới nhằm thoát khỏi sự phong tỏa.

Ở chiều ngược lại, BHL U23 Việt Nam lại không có quá nhiều dữ liệu về các đối thủ. Saudi Arabia, Jordan hay Kyrgyzstan đều không thi đấu với mật độ dày như U23 Việt Nam trong suốt năm qua.

Việc thiếu thông tin, thiếu băng hình phân tích khiến công tác chuẩn bị của ông Kim Sang Sik trở nên khó khăn hơn, nhất là khi phải đối đầu với những đội bóng có trình độ và thể chất vượt trội ở sân chơi châu lục.

Chính vì thế thách thức và áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik là rất lớn

Thêm một thách thức khác là việc U23 Việt Nam có thể được đánh giá cao hơn so với những giải đấu trước. Khi không còn bị xem là “kẻ chiếu dưới”, áp lực thành tích sẽ đè nặng hơn lên vai các cầu thủ trẻ. Mỗi sai lầm đều dễ bị khai thác, và tâm lý thi đấu là yếu tố quyết định.

Dẫu vậy, hy vọng của U23 Việt Nam không phải là không có. Lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik chính là sự gắn kết. Gần 20 trận đấu trong năm qua, từ giao hữu đến các giải chính thức, giúp đội hình này hiểu nhau đến từng nhịp di chuyển – điều mà các đối thủ không thể có được.

Nếu tận dụng tốt sự ăn ý, bản lĩnh và dám làm mới mình trong từng trận đấu, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để mơ nghĩ đến những kết quả tích cực, thậm chí tiến xa hơn so với những VCK gần đây.