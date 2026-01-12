Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu vụ việc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường.

Vụ việc đã tạo làn sóng trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn. Vụ việc cũng đưa ra mức cảnh báo rất cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; cho thấy tính bất chấp và sự coi thường tính mạng người dân của cả những nhãn hàng lớn, nổi tiếng.

Giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp thực hiện hành vi vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc nhưng bà Nguyễn Thanh Hải đặt ra một số vấn đề mà người dân quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, theo Quy định số 4527 ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi, tất cả các lợn nhiễm bệnh đều phải được tiêu hủy.

“Vậy vấn đề đặt ra là có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không, quản lý việc tiêu hủy như thế nào, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển, tiêu hủy ra sao, đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trong vụ việc này là cơ quan nào”, bà Nguyễn Thanh Hải băn khoăn.

Theo bà, mặc dù đây chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng cũng sẽ khiến người dân mất lòng tin vào sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn. Bà Hải đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà nêu thêm tới đây sẽ sửa Luật An toàn thực phẩm, đề nghị báo cáo làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đây là vấn đề rất nhức nhối và còn tồn tại lỗ hổng trong khâu quản lý.

Không để tình trạng nghỉ Tết kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc xem xét thông qua 2 nghị quyết của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời cho ý kiến về báo cáo công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Để chuẩn bị cho các phiên họp tiếp theo (phiên thứ 54, 55, 56), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị sớm các nội dung, nhất là các nội dung Chính phủ trình. Ông lưu ý những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 thì khẩn trương hoàn thiện để xem xét, quyết định; những nội dung dự kiến chuyển sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 thì chủ động phân loại và chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban xây dựng, chuẩn bị sớm chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngay sau khi các đoàn kiểm tra công tác bầu cử hoàn thành kiểm tra đợt 1, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng hợp ngay kết quả để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng thời chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng.

“Từ cấp thôn, xã đến cấp tỉnh đều phải có kế hoạch, công việc cụ thể; không để tình trạng nghỉ Tết kéo dài mà lơ là, làm ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị bầu cử”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong và sau thời gian nghỉ Tết, các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt khi trở lại làm việc sau nghỉ Tết, phải bảo đảm quân số 100% để tập trung triển khai nhiệm vụ...