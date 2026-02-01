Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 31/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực các gian hàng kinh doanh tạp hóa và chăn ga gối đệm ở chợ Dành, xã Bắc Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên). Đám cháy bùng phát dữ dội, sau đó lan nhanh, gây ảnh hưởng trên diện tích khoảng 100m².

Đám cháy bùng phát tại các gian hàng bán tạp hóa ở chợ Dành (xã Bắc Thụy Anh), cột khói cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Thụy khẩn trương huy động 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bắc Thụy Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 18h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ diện tích khoảng 100m² gồm 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.