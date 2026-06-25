"Tôi nghĩ mình sắp chết”, Verónica chia sẻ với kênh tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha của đài BBC (BBC Mundo). Cô đang ở nhà ăn mừng ngày lễ quốc gia với mẹ khi 2 trận động đất dữ dội tấn công Venezuela chỉ cách nhau chưa đầy 1 phút, vào khoảng 18h giờ địa phương ngày 24/6 (5h giờ Việt Nam ngày 25/6), trong đó trận động đất đầu tiên có cường độ 7,2 độ Richter và trận thứ hai mạnh hơn, có cường độ 7,5 độ Richter.

Thảm họa động đất kép tấn công Venezuela chiều tối 24/6. Video: BBC

Cho đến nay, ít nhất 164 người được xác nhận đã thiệt mạng và 971 người khác bị thương do thảm họa động đất kép ở Venezuela. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo con số thương vong thực tế có thể lớn hơn nhiều vì họ thậm chí còn chưa bắt đầu đánh giá thiệt hại ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những mảnh vỡ vẫn nằm rải rác khắp các đường phố ở thủ đô Caracas của Venezuela khi lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập để tìm kiếm người sống sót. Một số đoạn phim quay tại hiện trường thậm chí còn vang lên tiếng người kêu cứu.

Trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng khác của Venezuela, tổn thất đang dần hiện rõ khi tình trạng mất điện và mất mạng internet càng làm tăng thêm sự hỗn loạn. Khi màn đêm buông xuống, người dân địa phương bàng hoàng đi lại trên đường phố, chờ đợi tin tức về nhà cửa hoặc người thân yêu của họ.

Người dân Venezuela đổ xô ra đường do cảm thấy ở trong nhà không còn an toàn sau động đất. Ảnh: EPA

Chị gái của Verónica là Valentina Oropeza, phóng viên của kênh BBC Mundo. Nữ nhà báo này đã dành hàng giờ để cố gắng liên lạc với gia đình sau trận động đất.

Điện thoại của Valentina nhận được một tin nhắn thoại, trong đó Verónica nghẹn ngào mô tả những rung chấn "kinh hoàng" theo diễn tiến thời gian thực và giọng nói của mẹ họ vọng lại từ xa. Sau đó là sự im lặng.

Hoảng loạn, Valentina bắt đầu nhờ người quen giúp đỡ liên lạc với mẹ và em gái khi hình ảnh những tòa nhà sụp đổ trên đường phố bắt đầu tràn ngập điện thoại của cô. Cuối cùng khi liên lạc được với nhau, Verónica xác nhận với chị gái rằng cô và mẹ hiện an toàn nhưng họ có thể đã mất nhà. "Tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, các bức tường bị nứt”, Verónica kể.

Đây không phải là lần đầu tiên thủ đô Venezuela bị một trận động đất lớn càn quét. Vào năm 1967, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở Caracas, khiến hơn 200 người thiệt mạng cũng như phá hủy nhiều công trình cao tầng ở Palos Grandes và khu vực thượng lưu Altamira.

Tuy nhiên, theo mẹ của Valentina, trận động đất hôm 24/6 còn tồi tệ hơn vì kéo dài và dữ dội hơn nhiều. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua điều gì như thế này", bà nói với giọng run rẩy.

Lực lượng cứu hộ Venezuela tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Ảnh: EPA

Coro Martinez, một cư dân ở phía đông Caracas cũng chia sẻ với truyền thông Anh điều tương tự. "Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì kinh khủng như thế này. Có một tiếng đổ vỡ rất lớn. Đồ đạc trong nhà đổ ập xuống, bình nước trong tủ lạnh cũng bị rơi", người phụ nữ 56 tuổi bộc bạch.

Nhà báo Nicole Kolster của BBC Mundo đã chứng kiến cửa sổ căn hộ tầng 7 của mình ở Palos Grandes, một khu vực đắc địa ở trung tâm thủ đô Venezuela bắt đầu rung chuyển và chỉ có vài khoảnh khắc để tìm chỗ trú ẩn.

"Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là đứng giữa cửa trước và bức tường đá... để cố gắng tự bảo vệ mình. Tôi cứ nghĩ tòa nhà sắp đổ sập xuống đầu mình”, Kolster nhớ lại.

Khi sơ tán ra đường, Kolster kể có thể nghe thấy tiếng nói vọng ra từ đống đổ nát. Những người sống sót tuyệt vọng đến nỗi không kịp mang giày và đang ôm nhau khóc. Nhiều giờ sau, nhiều người vẫn không thể trở về nhà vì quá sợ hãi những dư chấn. Theo Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, đã có ít nhất 30 dư chấn xảy ra kể từ khi 2 trận động đất chính tấn công bờ biển phía bắc đất nước chiều tối 24/6.

Hàng trăm người trên khắp Caracas đã ngủ ở các quảng trường hoặc trên đường phố. Vô số lều trại được dựng trên các vỉa hè và những chiếc xe hơi biến thành giường tạm.

Một phụ nữ ở Los Palos Grandes nói cô ấy bị sốc nặng. “Làm sao bạn có thể quay lại sống như thế này? Điều này giống như trong phim vậy”, cô ấy thốt lên vào sáng 25/6.

Một số ít người ở vùng ngoại ô, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Caracas, đã may mắn thoát nạn cùng thú cưng của họ. Song, những người khác trên khắp đất nước như thầy giáo Alan Chung đang phải chờ đợi trong lo lắng để xem liệu thú cưng của họ có sống sót hay không. “Tôi có 2 con mèo. Thật không may, tôi vẫn chưa thể quay lại căn hộ của mình để xem chúng có ổn không… chỉ còn biết cầu mong mọi chuyện tốt đẹp”, ông Chung cho hay.

Hiện nhà chức trách vẫn chưa có thông tin đầy đủ từ những nơi như La Guaira, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc Caracas, do thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Nhưng hình ảnh và video từ khu vực cho thấy các tòa nhà bị san phẳng, các đám cháy lớn và người bị thương tràn ngập các bệnh viện dã chiến ở thủ phủ của bang.

Tổng thống lâm thời Rodriguez thống kê “hàng chục” tòa nhà đã sụp đổ trong thành phố La Guaira và gọi đây là “vùng thảm họa thực sự”. Tình hình nghiêm trọng đến mức chính quyền địa phương vẫn chưa thể ước tính được có bao nhiêu nạn nhân thiệt mạng.

Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác bao gồm các bang Miranda, Aragua, Carabobo và Falcón. Các lực lượng cứu hộ đang tích cực làm việc ngày đêm nhằm tìm kiếm những nạn nhân có thể đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.