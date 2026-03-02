CNN đưa tin, Sân bay quốc tế Dubai ở Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), một trong những sân bay nhộn nhịp và bận rộn nhất thế giới, đã bị hư hại bởi các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các mục tiêu Mỹ. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại sân bay của một số thành phố lớn như Abu Dhabi ở UAE hoặc Doha (Qatar).

Tình hình ngày càng xấu đi khi một vùng không phận rộng lớn ở khu vực Trung Đông đã bị đóng cửa, trong khi nhiều nước lân cận hạn chế các chuyến bay. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia muốn đảm bảo an toàn và hồi hương công dân của họ.

Một máy bay thuộc hãng hàng không Emirates của UAE. Ảnh: Emirates

Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok “đã sẵn sàng sơ tán công dân khỏi Trung Đông bằng máy bay thuê nguyên chuyến hoặc máy bay quân sự”. Hiện có khoảng 110.000 công dân Thái Lan sống ở Trung Đông, với gần 65.000 người ở Israel và 250 người ở Iran.

Tương tự, Văn phòng Thủ tướng Pakistan tuyên bố nhà chức trách Islamabad đang nỗ lực tạo điều kiện hồi hương công dân nước này thông qua Azerbaijan.

Trong thông cáo đưa ra ngày 2/3, Ủy ban Nội các về An ninh của Ấn Độ đã chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện những biện pháp cần thiết và khả thi để hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi diễn biến xung đột”.

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 2/3, Thư ký Nội các Nhật Bản Minoru Kihara nói rằng Tokyo đang “chuẩn bị cho khả năng sơ tán công dân bằng đường bộ như một biện pháp phòng ngừa”.