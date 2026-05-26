Thông tin trên được báo cáo tại Hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề “Cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa” do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức ngày 26/5.

Phát biểu tại hội nghị, PGS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, truyền máu an toàn không chỉ là “có máu để truyền” mà phải là truyền đúng người bệnh, đúng chế phẩm, đúng thời điểm, đúng chỉ định và được theo dõi chặt chẽ trong toàn bộ quá trình điều trị.

Trong bối cảnh người bệnh ngày càng nặng hơn, nhiều bệnh lý phức tạp hơn, nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, ghép tạng, ung thư, huyết học ác tính, hồi sức đa cơ quan phát triển mạnh mẽ, an toàn truyền máu cần được nhìn nhận như một cấu phần chiến lược của y học hiện đại.

Vì vậy, truyền máu không chỉ dừng ở việc “có máu để truyền” mà đã trở thành một quy trình điều trị nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, bảo đảm hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền

Năm 2025, cả nước tiếp nhận hơn 1,78 triệu đơn vị máu, trong đó 97% từ hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thế Anh.

Tuy nhiên, trong thực hành tại bệnh viện vẫn còn nhiều khâu tiềm ẩn rủi ro như chỉ định truyền máu, lấy mẫu, định danh người bệnh, xét nghiệm hòa hợp, cấp phát, kiểm tra tại giường bệnh, theo dõi phản ứng và báo cáo tai biến.

PGS Cơ nhấn mạnh, truyền máu thế giới đã đi rất xa. Các hướng tiếp cận hiện đại như quản lý máu người bệnh, cảnh giác truyền và phát máu theo nguy cơ miễn dịch và ứng dụng công nghệ thông tin cần được nghiên cứu, triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu cho biết, khi chất lượng nguồn máu và chế phẩm máu đã có nhiều tiến bộ, trọng tâm an toàn truyền máu cần được mở rộng về phía bệnh viện.

“Một túi máu đạt chuẩn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để đơn vị máu thực sự an toàn khi đi vào cơ thể người bệnh, cần chỉ định đúng, cấp phát đúng, truyền đúng và theo dõi đúng. Vì vậy, truyền máu hiện đại không chỉ cần nguồn máu an toàn mà còn cần hệ thống quản trị đồng bộ, dữ liệu đầy đủ và sự phối hợp đa chuyên khoa trong toàn bệnh viện”, PGS Tùng nhấn mạnh.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia đầu ngành, các trung tâm truyền máu lớn, bệnh viện và trường đại học trong nước, quốc tế tham dự với 22 báo cáo khoa học chuyên sâu. Các báo cáo tập trung vào hai nội dung trọng tâm gồm truyền máu lâm sàng trong bối cảnh đa chuyên khoa và huyết thanh học nhóm máu, phát máu an toàn.

