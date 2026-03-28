Đây là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng được Iran hậu thuẫn kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.

Theo BBC và Times of Israel, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel bằng một tên lửa đạn đạo.

Houthi tuyên bố, vụ oanh tạc được thực hiện để đáp trả Israel tấn công các mục tiêu Iran, Lebanon, Iraq và Palestine. Nhóm vũ trang này cho hay sẽ tiếp tục hành động cho tới khi Israel chấm dứt các hành động gây hấn trên mọi mặt trận.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa được phóng đi từ Yemen.

Vụ tấn công trên diễn ra một ngày sau khi người phát ngôn của Houthi là Yahya Saree cảnh báo, lực lượng này chuẩn bị can thiệp quân sự nếu các quốc gia khác tham gia chiến dịch chống Iran của Mỹ và Israel hoặc nếu Biển Đỏ được dùng để phát động các cuộc tấn công vào Iran.

Ông Saree cũng cho hay, lực lượng Houthi sẵn sàng hành động nếu các cuộc tấn công chống lại Iran và “trục kháng chiến” leo thang nhưng không nói rõ hình thức can thiệp sẽ như thế nào.

Cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel làm dấy lên nguy cơ về một cuộc đối đầu khu vực, đặc biệt là khi lực lượng vũ trang này có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ngoài Yemen và làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quanh bán đảo Ảrập.

Các đồng minh Hồi giáo Shi'ite của Iran ở Lebanon và Iraq đã tham gia vào cuộc xung đột trong khu vực. Song, cho đến nay, lực lượng Houthi vẫn chưa tuyên bố tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, bất chấp năng lực quân sự và vị trí địa lý của họ nhìn ra Biển Đỏ.