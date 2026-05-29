Trao đổi với VietNamNet về định hướng ra đề thi lớp 10 của Hà Nội năm 2026, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Kế thừa những kết quả đạt được của năm trước, chúng tôi rút kinh nghiệm để làm sao chất lượng đề thi tốt hơn. Nguyên tắc đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10”, ông Nhâm nói.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải.

Về cấu trúc, theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, đề thi môn Ngữ văn Hà Nội theo hình thức tự luận, gồm 2 phần: Đọc hiểu và Viết, với thời gian làm bài 120 phút. Cách thức tính điểm, phần Đọc hiểu 4 điểm, phần Viết 6 điểm.

Theo bảng năng lực và cấp độ tư duy mà đề minh họa thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT công bố, các phần kiến thức như sau:

Cấu trúc định dạng đề thi môn Toán ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 gồm 5 bài, với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Dù bao gồm 5 câu, song đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ tựu trung bởi 3 mạch kiến thức, gồm: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.

Với thiết kế đó, đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội hướng đến đánh giá 3 phần năng lực của thí sinh gồm: Phần Tư duy và lập luận Toán học (chiếm 3 điểm); phần Giải quyết vấn đề Toán học (chiếm 4,5 điểm); phần Mô hình hóa Toán học (chiếm 2,5 điểm). Tổng điểm tối đa toàn bài tự luận này là 10 điểm.

Ở đề thi môn Tiếng Anh, sẽ đánh giá 4 nhóm kiến thức/năng lực gồm: Ngữ âm (chiếm 10% tổng điểm); Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp (chiếm 30% tổng điểm); Viết (chiếm 30% tổng điểm); Đọc hiểu (chiếm 30% tổng điểm).

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng 29/5, buổi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, số thí sinh có mặt là 123.467/124.082 (đạt tỷ lệ 99,5%); vắng 615 thí sinh. Theo Sở GD-ĐT, số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi có thể xác định đi học nghề, học trường tư thục,...

Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng ngày 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.