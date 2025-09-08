Bước sang tháng 9/2025, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều hãng xe tung ưu đãi mạnh tay nhằm kích cầu trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) – giai đoạn vốn được xem là thấp điểm mua sắm. Chính sách giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp khách hàng tiết kiệm từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng khi mua xe.

Toyota: Vios, Avanza Premio và Veloz Cross giảm từ 46 triệu

Toyota hiện áp dụng ưu đãi tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản Vios, Avanza Premio và Veloz Cross. Cụ thể, Toyota Vios được giảm 46-54 triệu đồng tùy phiên bản.

Dù bán chạy nhưng Toyota Vios vẫn được hãng xe Nhật đẩy mạnh giảm giá. Ảnh: TMV

Với bộ đôi MPV 7 chỗ Avanza Premio và Veloz Cross, ngoài ưu đãi lệ phí trước bạ, khách hàng còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới 64,7–75 triệu đồng.

Honda: City và Civic ưu đãi tương đương giảm từ 50-100 triệu

Đối thủ đồng hương Honda cũng tham gia cuộc đua giảm giá bằng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ (100%) quy đổi trực tiếp vào giá bán, áp dụng cho 2 mẫu xe City và Civic.

Toàn bộ các phiên bản của Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ để cạnh tranh với Vios. Ảnh: HVN

Như vậy, người mua Honda City trong tháng 9 được giảm từ 49,9–56,9 triệu đồng, áp dụng với toàn bộ phiên bản G, L và RS. Với Civic, ưu đãi chỉ áp dụng cho phiên bản e:HEV RS đời 2024, mức giảm lên tới gần 100 triệu đồng.

Mitsubishi: Xpander, Triton và Attrage ưu đãi tương đương giảm từ 38-70 triệu

Một hãng xe Nhật Bản khác là Mitsubishi cũng tung ra nhiều ưu đãi để cạnh tranh khi áp lực từ các đối thủ ngày một tăng. Hai phiên bản AT và AT Premium của mẫu xe MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander được nhận hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, tương ứng mức giảm giá 59,8-65,8 triệu đồng.

Xpander vẫn là con gà đẻ trứng vàng của Mitsubishi. Ảnh: MMV

Một số mẫu xe khác cũng được giảm giá tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ gồm Triton (40-56 triệu đồng), Xforce GLX (60 triệu đồng), Attrage MT (38 triệu đồng).

Ford: Ranger Sport và Wildtrak ưu đãi tương đương giảm từ khoảng 86-98 triệu

Ford Ranger vẫn đang một mình một ngựa trong phân khúc xe bán tải tai Việt Nam. Ảnh: Ford

Trong tháng 9 này, hãng xe Mỹ dù tiếp tục duy trì hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nhưng chỉ tập trung vào hai phiên bản Sport, Wildtrak của dòng xe bán tải Ford Ranger, mức ưu đãi lần lượt là 86,4 và 97,9 triệu đồng.

Hyundai: Santa Fe và Palisade giảm giá sâu

Chứng kiến sự sụt giảm doanh số của các mẫu xe chủ lực, Hyundai đã đưa ra chương trình giảm giá mạnh. Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn Palisade nhận được ưu đãi cao nhất, lên tới 200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe đang thất thế trong phân khúc SUV 7 chỗ dù đầy ắp tiện nghi. Ảnh: Ngô Minh

Một mẫu xe khác cũng được giảm giá mạnh là Hyundai Santa Fe với mức giảm 125 triệu đồng, ứng với 100% lệ phí trước bạ của bản Exclusive và Prestige. Bên cạnh đó, một số đại lý Hyundai còn áp dụng chính sách riêng khi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ áp dụng với Santa Fe đời 2025, tương đương 106-163 triệu đồng.

Mercedes-Benz: Giảm giá kỷ lục gần 2 tỷ đồng

Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz tạo cú sốc lớn với loạt ưu đãi trong tháng 9/2025, lên tới gần 2 tỷ đồng, chủ yếu áp dụng cho dòng xe hiệu suất cao AMG.

Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ đã giảm gần 2 tỷ đồng so với giá niêm yết ban đầu. Ảnh: Mercedes An Du

Cụ thể, mẫu xe Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ hiện chỉ còn bán 4,799 tỷ đồng, thậm chí, một số đại lý thậm chí chào bán dưới 4 tỷ đồng, tức giảm tới 40% khi giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 6,719 tỷ đồng.

Dù được giảm giá kỷ lục nhưng đổi lại người mua sẽ chịu thiệt về đời xe khi chủ yếu mẫu xe này là hàng tồn từ năm 2022.

Tương tự, dù đang được niêm yết ở mức 2,599 tỷ đồng nhưng giá bán thực tế của Mercedes-AMG C 43 4MATIC hiện tại cũng chỉ dao động từ 1,999-2,199 tỷ đồng, thấp hơn từ 400-600 triệu đồng, áp dụng cho xe VIN 2024.

