Từ cải tạo vườn tạp, phát triển cây trồng có giá trị đến liên kết tiêu thụ nông sản, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khơi dậy ý chí tự lực từ những mô hình sinh kế

Tại xã biên giới Hoành Mô, khu vườn đồi của gia đình anh Chíu Vằn Rìn giờ đây phủ xanh bởi những hàng bưởi da xanh, quýt, mít và nhiều loại rau màu. Ít ai biết rằng, trước đây khu đất này từng là vườn tạp, hiệu quả sản xuất thấp. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng thu nhập không ổn định.

Thiếu vốn, giống cây phù hợp và kiến thức kỹ thuật khiến gia đình anh chưa khai thác hiệu quả diện tích đất sẵn có. Năm 2021, thông qua mô hình “Vườn cây kiểu mẫu”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ cây giống, phân bón, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn đồi.

Từ sự hỗ trợ ban đầu, anh Rìn mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để trồng và chăm sóc. Sau gần 5 năm, khu vườn dần mang lại nguồn thu, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2015-2025, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai 23 mô hình, chương trình giúp người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Điều quan trọng hơn là anh Rìn đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, anh biết tính toán, lựa chọn cây trồng và chủ động học hỏi kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trên chính diện tích đất của gia đình.

Đây cũng là mục tiêu mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hướng đến khi triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế: Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tạo động lực để bà con chủ động vươn lên.

Nếu mô hình “Vườn cây kiểu mẫu” mở hướng khai thác hiệu quả đất đồi thì tại xã Bình Liêu, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ dong riềng đang giúp người dân có thêm cơ sở phát triển sinh kế lâu dài.

Gia đình ông Vi Văn Hỷ, ở thôn Bản Ngày, hiện duy trì gần 2ha trồng dong riềng. Trước đây, hoạt động sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quy mô nhỏ lẻ, đầu ra thiếu ổn định nên thu nhập phụ thuộc nhiều vào thị trường từng vụ.

Khi tham gia mô hình liên kết sản xuất, gia đình ông được hỗ trợ kỹ thuật, vật tư và kết nối với doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Nhờ đó, ông Hỷ yên tâm đầu tư, duy trì diện tích trồng dong riềng, từng bước cải thiện thu nhập.

Từ những mô hình cụ thể ở Hoành Mô và Bình Liêu cho thấy, khi được định hướng sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối thị trường, người dân có thể phát huy tiềm năng đất đai, lao động tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Đưa chính sách đến gần hơn với người dân

Theo Trung tá Lê Đức Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, công tác tuyên truyền, vận động luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng để các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên bám địa bàn, đến từng hộ gia đình nắm bắt hoàn cảnh, tìm hiểu nhu cầu, từ đó phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp.

Nội dung vận động không chỉ dừng ở việc khuyến khích lao động sản xuất mà còn giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc chủ động phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả đất đai, nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đồng bào được hướng dẫn tìm hiểu các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, người dân có thêm thông tin để lựa chọn hướng phát triển phù hợp, từng bước hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ.

Giai đoạn 2015-2025, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai 23 mô hình, chương trình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nổi bật là mô hình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, hỗ trợ 534 con bò giống cho 534 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. Cùng với trao con giống, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh.

Mô hình “Vườn cây kiểu mẫu” được triển khai tại 6 địa bàn biên giới, với tổng diện tích trên 30.000m². Người dân được hỗ trợ cải tạo vườn tạp, lựa chọn những loại cây có giá trị kinh tế như bưởi da xanh, cam, na, ổi, trà hoa vàng và cây sở.

Điểm chung của các mô hình là hỗ trợ đi đôi với hướng dẫn kỹ thuật, vận động người dân duy trì và phát triển sản xuất. Qua đó, cây giống, con giống và nguồn lực ban đầu từng bước trở thành nền tảng để các gia đình phát triển kinh tế lâu dài.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống nhân dân. Từ tháng 11/2025 đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà thông qua các mô hình “Mái ấm biên cương”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”, với tổng trị giá trên 1,28 tỷ đồng và 340 ngày công của cán bộ, chiến sĩ.

Những căn nhà kiên cố giúp các hộ khó khăn ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất. Các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em vùng biên có thêm cơ hội phát triển.

Từ những mô hình sinh kế đến các hoạt động an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng biên phòng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.