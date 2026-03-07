Đội Công binh số 4 cho biết một nhóm tay súng từ hạt Mayom (bang Unity) đã tràn sang khu vực Abiemnom (Nam Sudan) nổ súng điên cuồng. Cuộc xung đột sắc tộc khốc liệt giữa cộng đồng Dinka và Nuer kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã để lại một hậu quả vô cùng thảm khốc, khiến 169 người thiệt mạng (trong đó có rất nhiều phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi).

Hậu quả của cuộc xung đột đã đặt chính quyền địa phương và Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan trước những áp lực nhân đạo vô cùng cấp bách. Rất nhiều người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa tháo chạy sang các vùng lân cận, trong đó khoảng 1.000 dân thường đã tìm đến nương náu tại khu căn cứ của Liên Hợp Quốc tại địa phương. Cùng với đó, hơn 50 nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được sơ tán tới các cơ sở y tế tại Abyei và bang Warrap.

Đứng trước lằn ranh sinh tử, tối 2/3, Đội Công binh số 4 Việt Nam nhận được lệnh từ Phái bộ UNISFA, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thường dân.

Đội hình phản ứng nhanh của Đội Công binh số 4 Việt Nam lập tức khoác lên mình tấm áo giáp, xuyên đêm tiến thẳng vào điểm nóng.

Xuyên đêm vào điểm nóng Abyei, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tham gia cứu trợ người dân. Ảnh: Đội Công binh

Nhiệm vụ đầu tiên diễn ra ngay sát vách căn cứ Highway của Đội, đó là thần tốc dựng nhà bạt dã chiến tại bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF). Giữa khung cảnh hỗn mang, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã dốc toàn lực thi công.

Đúng 1h30 rạng sáng 3/3, những dãy lều quân dụng đã được dựng lên vững chãi ngay trên nền sân bệnh viện, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hơn 60 nạn nhân vừa thoát chết.

Cùng thời điểm đó, một mũi công tác khác đối mặt với thử thách cam go không kém, đó là vận chuyển trang thiết bị hạng nặng vào thẳng vùng tâm chấn xung đột. Dưới màn đêm đặc quánh, đội hình cơ động của lính thợ Việt Nam đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị bạn tiếp nhận xe rơ-moóc và máy xúc từ Sở chỉ huy Phái bộ, lập tức hành quân hướng về tuyến lửa Rumamier - Abiemnom.

Vượt qua những cung đường ẩn chứa đầy rủi ro, dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của Đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc và Tiểu đoàn Ghana, chuyến xe mang "sứ mệnh mở đường" của Việt Nam đã hạ tải thành công máy xúc vào lúc 2h30, kịp thời phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp của phái bộ.

Lều bạt dã chiến được dựng ngay trong đêm. Ảnh: Đội Công binh

Sau đêm trắng căng mình thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, cuộc chiến giành lại sự sống cho người dân Abyei của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Rất nhiều cư dân mất trắng nhà cửa đang được Liên Hợp Quốc bảo vệ tại các khu lánh nạn phải đối mặt với thách thức "cơn khát" giữa tâm hạn mùa khô.

Và một lần nữa, Đội Công binh số 4 lại gánh vác trách nhiệm mang “nhựa sống” đến cho cộng đồng.

Hiện nay, những chuyến xe bồn chở nước sạch của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn liên tục lăn bánh hướng đến những điểm trú ẩn an toàn của Liên Hợp Quốc.

Từng dòng nước mát lành được chắt chiu không chỉ giải tỏa cơn khát vật lý, mà còn xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong ánh mắt của những người dân vừa chứng kiến cảnh tang thương.

Người dân lánh nạn được phát nước sạch và đồ dùng thiết yếu. Ảnh: Đội Công binh

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 chia sẻ: “Chúng tôi quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên rằng mỗi mét đường được san lấp, mỗi can nước sạch trao đi hay mỗi một lần cơ động cứu thương đều là mệnh lệnh từ trái tim. Đó chính là cách thiết thực nhất để QĐND Việt Nam kiến tạo và bảo vệ hòa bình từ xa”.

Chính cách làm việc chuyên nghiệp, khẩn trương ấy đã ghi một dấu ấn vô cùng đậm nét của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ngay sau khi Đội Công binh Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất trong đêm, Tư lệnh Phái bộ UNISFA - Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha đã trực tiếp gửi lời khen ngợi và đánh giá đặc biệt cao với những cống hiến vượt bậc của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.