Từ ngày 1/7/2027, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, bổ sung quy định về các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Gia đình có 5 thửa đất được cấp chung một sổ đỏ từ năm 1995. Khi đo đạc lại để cấp đổi sổ, diện tích các thửa đất có sai khác so với sổ cũ dù ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp. Trường hợp này có được cấp đổi sổ đỏ theo diện tích thực tế?
Nghị định 123/2024 không quy định mọi giấy tờ viết tay về mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên đều mặc nhiên được xem là “hợp đồng đã ký” để xác định số lợi bất hợp pháp.