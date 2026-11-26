Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về cách xác định diện tích đất ở khi làm giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu khi trên đất có nhà cấp IV, sân bê tông và chuồng trại chăn nuôi.
Sai thông tin về tên người sử dụng đất, giấy tờ tùy thân hay thửa đất trên sổ đỏ, người dân Hà Nội có thể thực hiện thủ tục đính chính trực tuyến.
Sổ đỏ cấp năm 2001 ghi ký hiệu “T”, nhưng chỉ 200m2 trong tổng diện tích 321m2 đất được xác định là đất ở, còn lại là đất trồng cây hằng năm. Người dân thắc mắc chữ “T” có phải đồng nghĩa toàn bộ diện tích là đất ở.