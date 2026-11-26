Sổ đỏ cấp năm 2001 ghi ký hiệu “T”, nhưng chỉ 200m2 trong tổng diện tích 321m2 đất được xác định là đất ở, còn lại là đất trồng cây hằng năm. Người dân thắc mắc chữ “T” có phải đồng nghĩa toàn bộ diện tích là đất ở.