Đài RT ngày 9/6 đưa tin đã có ít nhất 3 vụ nổ xảy ra tại tuyến đường ống dẫn khí đốt ở gần một khu công nghiệp ở thành phố Kyzylyurt, Cộng hòa Dagestan, miền nam Nga. Loạt vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn lớn tại hiện trường, khiến ngọn lửa bốc cao tới 15m.

"Báo cáo ban đầu cho thấy các vụ nổ và đám cháy không gây ra thương vong", quyền lãnh đạo Cộng hòa Dagestan Fedor Schukin cho biết.

Nổ đường ống dẫn khí đốt ở Cộng hòa Dagestan, miền nam nước Nga. Video: RT

Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp địa phương đã tạm ngừng việc cung cấp khí đốt ngay sau sự cố, nhưng đám cháy vẫn lan rộng do lượng khí còn tồn đọng trong đoạn đường ống bị hư hại. Bên cạnh đó, hơn 1.400 người dân buộc phải sơ tán khỏi 250 ngôi nhà nằm gần hiện trường nhằm bảo đảm an toàn.

Theo truyền thông Nga, một đoạn đường ống dài khoảng 50km hiện vẫn đang bị phong tỏa. Đánh giá sơ bộ cho thấy nguyên nhân tai nạn có thể xuất phát từ tình trạng "mất áp suất" bên trong đường ống dẫn khí.