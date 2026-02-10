Ảnh: BBC

Tờ Straits Times dẫn lời ông Grushko nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng một giải pháp hòa bình cho Ukraine phải tính đến lợi ích an ninh của Ukraine, nhưng yếu tố quan trọng nhất tất nhiên là lợi ích an ninh của Nga".

Quan chức ngoại giao Nga cho biết thêm, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không giải quyết được những lo ngại của Moscow. "Nếu bạn xem xét kỹ tất cả tuyên bố của các nhà lãnh đạo EU, không ai nói về việc đảm bảo an ninh cho Nga. Đây là yếu tố then chốt để đạt được thỏa thuận. Nếu không có nó, không thể có hiệp ước hòa bình", ông Grushko nhấn mạnh.

Theo tờ Izvestia, ông Grushko cho biết, các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Nga sẽ bao gồm một số yêu cầu mà Moscow đã đưa ra kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm cả việc cấm Ukraine gia nhập NATO. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine, điều Kiev đề xuất như một đảm bảo an ninh khả thi.

Tuyên bố của ông Grushko được đưa ra trong bối cảnh Ukraine, Nga và Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phán 3 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua ở Ukraine. Các đảm bảo an ninh cho Ukraine cùng với phạm vi kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ Ukraine và các kế hoạch phục hồi hậu xung đột ở Kiev là những chủ đề chính được thảo luận.