Theo đó, khoảng 11h ngày 10/10, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động và gây cháy tại khu vực kho xưởng thuộc Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Minh Long.

Hiện trường vụ nổ tủ sấy nguyên liệu. Ảnh: CACC

Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sơ bộ xác định, do nổ vật lý tủ sấy nguyên liệu nên đã gây cháy và lan ra các khu vực xung quanh dẫn đến sản sinh nhiều khói, khí độc. Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác cứu hộ. Đồng thời, huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện, tạo đường tiếp cận sâu vào các điểm cháy bên trong khu vực nhà xưởng.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường. Ảnh: CACC

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 12h10 cùng ngày, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt. Vụ nổ khiến 1 người tử vong.

Theo Công an Hà Nội, cơ sở xảy ra vụ việc trước đó đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động về phòng cháy, chữa cháy.

‎‎Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.