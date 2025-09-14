Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian qua:

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên lao xe máy vào dải phân cách

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống xảy ra vào sáng ngày 12/9 trên đường Hùng Vương (đường 35), thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ thì nam thanh niên cởi trần đi xe máy lao như bay rồi bất ngờ tông vào dải phân cách giữa. Có vẻ như người này điều khiển xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo.

Xe máy đi ngược chiều như tự sát trên cầu Nhật Tân

(Nguồn video: Tuan Hung Nguyen)

Tình huống vô cùng nguy hiểm xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) theo hướng về trung tâm thành phố và được đăng tải lên mạng xã hội vào chiều 13/9.

Theo đoạn video được người trên ô tô ghi lại, một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Alpha BKS 29D1-905.49 lao hẳn vào đường ngược chiều trên cầu, đối đầu với loạt ô tô di chuyển với tốc độ cao.

Không chen được vào làn khẩn cấp, tài xế có hành động bất thường

(Nguồn video: Trọng Nghĩa)

Tình huống khó coi xảy ra sáng 13/8 trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội). Chiếc xe tải mang BKS của Hà Nội đang lưu thông đúng giờ cao điểm thì gặp ùn tắc. Khi cố lách vào làn khẩn cấp để vượt lên thì bị chiếc xe bán tải phía trước đi vào rìa của làn đường số 2 chặn lại.

Có vẻ tức giận vì bị “làm khó”, ảnh hưởng đến việc di chuyển, tài xế xe tải đã dừng xe, mở cửa rồi ném chai nước về phía xe bán tải. Ngay sau đó, tài xế này tiếp tục đuổi theo, nhiều lần muốn vượt lên xe bán tải để "ăn thua". May mắn sự việc sau đó đã không đi quá xa.

Xe Toyota Fortuner tông nhẹ vào Innova rồi lật nhào

(Nguồn video: Otofun)

Pha va chạm diễn ra vào ngày 9/9 trên đường Phan Thúc Duyện, TPHCM. Video cho thấy, đúng lúc chiếc Toyota Innova lách ra từ chỗ đỗ ven đường thì xe Fortuner từ phía sau đi tới, dẫn đến va chạm.

Cú tông nhẹ vào đầu xe Innova lập tức khiến chiếc Fortuner lật nghiêng một cách dễ dàng, còn chiếc Innova lao vào đầu xe taxi đang đỗ bên đường, hư hỏng nhẹ.

Xe đầu kéo lấn làn ngược chiều, ép xe con vào lề đường

(Nguồn video: Minh Hoa)

Tình huống đi khá ẩu của tài xế chiếc xe đầu kéo diễn ra vào chiều tối ngày 9/9 tại Yên Dũng (Bắc Ninh) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo đó, chiếc xe đầu kéo phóng khá nhanh lấn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một chiếc xe 16 chỗ. Xe có gắn camera hành trình đi đúng hướng bắt buộc phải dừng lại tránh vì bên lề đường còn có một chiếc xe đang đỗ.

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!