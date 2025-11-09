Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian qua:

Thanh niên chuyển làn bất cẩn, tạt ngã cô gái rồi thản nhiên bỏ đi

(Nguồn video: Ban Mai)

Tình huống diễn ra vào ngày 4/11 ở trước lối vào hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) theo hướng đi Ngã Tư Sở và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, xe máy đi ở làn sát dải phân cách đã chuyển qua 3 làn liên tiếp, đè vạch xương cá để rẽ phải, tạt đầu một cô gái đi xe máy cùng chiều khiến người này ngã đập mặt xuống đường cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, nam thanh niên đã phóng xe bỏ đi luôn khiến những người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Hai học sinh đi xe máy tạt đầu ô tô

(Nguồn video: Ngọc Toàn)

Tình huống xảy ra vào trưa ngày 6/1 tại nút giao giữa đường Xuân Phương và TL70 (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Khi đèn giao thông chuyển đỏ, xe có gắn camera hành trình di chuyển ra gần giữa ngã tư thì bất ngờ hai cậu bé trạc tuổi học sinh phóng xe máy điện cắt ngang qua đầu xe để chuyển hướng rẽ trái. May mắn lái xe đang di chuyển chậm nên tránh được va chạm. Đáng nói, cậu bé cầm lái không đội mũ bảo hiểm, xe không có tín hiệu xin đường.

Vượt ẩu, thanh niên đi xe máy ngã sõng soài khi gặp ô tô sang đường

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 5/11 trên đường Phan Đình Phùng (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo camera hành trình của ô tô con đi cùng chiều, chiếc xe máy đã chạy lấn sang làn ngược chiều, phóng như bay để vượt lên trước. Nhưng bất ngờ phía trước xuất hiện một chiếc ô tô con quay đầu sang đường chặn lại, khiến thanh niên không phản ứng kịp, tông vào đuôi ô tô ngã nhào.

Xe máy lao cắm vào ôtô đang quay đầu

(Nguồn video: Trần Vĩ)

Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 6/11 tại quốc lộ 56, thuộc TPHCM (Bà Rịa Vũng Tàu cũ). Tại đoạn đường giới hạn tốc độ 50 km/h, một người đàn ông phóng xe máy tốc độ rất cao đâm thẳng vào hông ô tô đang quay đầu.

Chiếc xe máy vỡ nát bốc khói văng sang làn đường ngược chiều, còn người đàn ông chui vào trong gầm, chưa rõ thương vong.

Tài xế xe ôm công nghệ ngã lăn ra đường vì quá mải gọi điện thoại

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống xảy ra vào trưa 30/10 tại đường Hồ Tùng Mậu, đoạn gần cổng trường ĐH Thương Mại (Hà Nội). Thời điểm trên trời có mưa, đường đông ô tô xung quanh, nhiều người đi xe máy mặc áo mưa tầm nhìn hạn chế.

Người đàn ông vừa điều khiển xe máy vừa dùng điện thoại thì bất ngờ vướng tay lái vào chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh đi bên cạnh, khiến ông mất thăng bằng ngã nhào ra đường, chiếc điện thoại vẫn còn trên tay.

