Biến lợi thế bản địa thành sản phẩm có giá trị kinh tế

Năm 2018, trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất dừa tại Trà Vinh (cũ), chị Thạch Thị Chal Thi, người dân tộc Khmer, quyết định trở về quê hương khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm.

Thay vì tiếp tục khai thác dừa lấy trái theo phương thức truyền thống, chị lựa chọn nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ mật hoa dừa. Theo chị, trong điều kiện hạn mặn, năng suất dừa trái có thể giảm nhưng hoa dừa vẫn có khả năng cho mật để khai thác.

Đặc biệt, kỹ thuật mát-xa hoa dừa lấy mật vốn gắn với kinh nghiệm sản xuất của đồng bào Khmer Nam Bộ. Từ nguồn nguyên liệu này, chị kết hợp kiến thức chuyên môn với kinh nghiệm bản địa để nghiên cứu quy trình chế biến, xây dựng thương hiệu Sokfarm.

Chị Thạch Thị Chal Thi, nữ doanh nhân Khmer ở Vĩnh Long, khởi nghiệp với các sản phẩm từ mật hoa dừa. Ảnh: H.Thanh

Hiện chị Chal Thi là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm). Doanh nghiệp phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, liên kết nông dân và ứng dụng công nghệ chế biến.

Các công nghệ cô đặc chân không, tiệt trùng UHT được ứng dụng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đến nay, Sokfarm phát triển 7 dòng sản phẩm, gồm mật hoa dừa tươi, mật hoa dừa cô đặc, đường hoa dừa, nước tương mật hoa dừa, giấm mật hoa dừa, xốt Teriyaki mật hoa dừa và mật hoa dừa matcha.

Doanh nghiệp có các chứng nhận hữu cơ USDA, EU, JAS, Canada và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

Đáng chú ý, Sokfarm có 4 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, 2 sản phẩm OCOP 4 sao đang hoàn thiện hồ sơ nâng hạng.

Các sản phẩm đã tiếp cận 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và một số thị trường châu Âu.

Kiến thức Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm giúp tôi có nền tảng nghiên cứu, kiểm soát chất lượng và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Là người Khmer sinh ra và lớn lên tại địa phương, tôi hiểu tập quán sản xuất, văn hóa và những khó khăn trong sinh kế của bà con. Đây là lợi thế để xây dựng mô hình liên kết phù hợp. Tôi mong muốn đưa những giá trị bản địa, đặc biệt là cây dừa và văn hóa Khmer Nam Bộ, trở thành một phần trong câu chuyện phát triển của Sokfarm.

Từ một nguồn nguyên liệu địa phương, chị Chal Thi từng bước xây dựng chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng, mở rộng cơ hội đưa nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Liên kết sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Khmer

Một trong những dấu ấn của Sokfarm là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, trong đó nông dân không chỉ cung cấp nguyên liệu mà còn trở thành đối tác cùng tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển doanh nghiệp.

Các hộ tham gia được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn dừa, chuyển đổi và duy trì canh tác hữu cơ. Doanh nghiệp chuyển giao kỹ thuật mát-xa hoa dừa, thu mật, hỗ trợ phân bón hữu cơ, thiên địch sinh học, kiểm soát chất lượng và thu mua nguyên liệu theo thỏa thuận.

Cơ chế bao tiêu đầu ra giúp người dân có thị trường tiêu thụ ổn định, giảm sự phụ thuộc vào biến động giá dừa trái. Nhờ đó, cùng diện tích vườn dừa, nông dân có thêm nguồn thu từ khai thác mật hoa dừa.

Các sản phẩm từ mật hoa dừa của Sokfarm từng bước tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: H.Thanh

Đến nay, Sokfarm liên kết với hơn 150 hộ nông dân, phát triển trên 62ha vùng nguyên liệu hữu cơ, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỷ trọng đáng kể.

Doanh nghiệp cũng tạo việc làm cho khoảng 95 lao động trực tiếp, 100% là người địa phương; trong đó khoảng 65% là đồng bào Khmer và 65% là phụ nữ. Thu nhập của người lao động dao động từ 8–20 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và công việc.

Câu chuyện của anh Sang Sa Ra, nông hộ Khmer ở ấp Cây Hẹ, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, là một ví dụ về hiệu quả của mô hình liên kết.

Trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng dừa lấy trái trên diện tích khoảng 3.000m², thu nhập không cao và thiếu ổn định. Sau khi tham gia mô hình Sokfarm, anh được hướng dẫn chăm sóc vườn dừa hữu cơ, mát-xa hoa và thu mật mỗi ngày.

Với diện tích này, vườn dừa có thể cho sản lượng khoảng 40–60kg mật/ngày, tùy số lượng hoa đang khai thác. Thu nhập từ mô hình đạt khoảng 7–12 triệu đồng/tháng, có thời điểm cao hơn khi số cây cho mật tăng.

Theo chị Chal Thi, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở khoản thu nhập tăng thêm mà còn ở sự thay đổi tư duy sản xuất. Thay vì chỉ trông chờ vào bán dừa trái, bà con có thêm hướng phát triển kinh tế từ chính vườn dừa sẵn có.

Thông qua liên kết sản xuất, doanh nghiệp cũng khuyến khích người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã để tăng khả năng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức sản xuất. Mục tiêu lâu dài là giúp nông dân nâng cao năng lực, trở thành đối tác chủ động trong chuỗi giá trị.

Phụ nữ Khmer tự tin làm chủ kinh tế

Không chỉ nâng cao giá trị nông sản địa phương, mô hình Sokfarm còn mở ra cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp và nâng cao vai trò kinh tế của phụ nữ Khmer.

Tại doanh nghiệp, lao động nữ tham gia nhiều công đoạn như thu hoạch nguyên liệu, sơ chế, chế biến, kiểm soát chất lượng, đóng gói và vận hành sản xuất. Sokfarm chú trọng đào tạo nghề tại chỗ, nâng cao tay nghề và tạo cơ hội để lao động có năng lực phát triển lên vị trí tổ trưởng, quản lý.

Theo chị Chal Thi, trước đây nhiều phụ nữ Khmer chủ yếu làm nội trợ hoặc lao động thời vụ, thu nhập phụ thuộc vào công việc gia đình. Khi tham gia làm việc tại nhà máy, họ được đào tạo nghề, có thu nhập hằng tháng và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường sản xuất chuyên nghiệp.

Khi có nguồn thu nhập riêng, nhiều chị em trở nên tự tin, chủ động hơn trong chi tiêu, chăm lo con cái và đóng góp kinh tế cho gia đình.

Nông dân Khmer tham gia liên kết sản xuất, cung cấp nguyên liệu dừa theo hướng hữu cơ cho Sokfarm. Ảnh: H.Thanh

Là phụ nữ Khmer khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp, chị Chal Thi cho rằng phụ nữ dân tộc thiểu số có nhiều lợi thế nhờ am hiểu địa phương, kinh nghiệm sản xuất truyền thống và sự gắn bó với cộng đồng.

Khoa học công nghệ, thương mại điện tử, chương trình OCOP và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đang mở ra thêm cơ hội phát triển sản phẩm bản địa. Điều quan trọng là giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức, nguồn vốn, thị trường và tự tin làm kinh tế.

Tháng 10/2026, chị Thạch Thị Chal Thi được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ghi nhận là một trong 10 phụ nữ Việt Nam có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và phát triển nông thôn.

Với chị, sự ghi nhận này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn dành cho tập thể Sokfarm, người nông dân và cộng đồng địa phương đã đồng hành trong quá trình phát triển.

Hướng đến nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh, ưu tiên các hộ Khmer

Giai đoạn 2026–2030, Sokfarm đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ lên 100ha, mở rộng mạng lưới liên kết với 300 hộ trồng dừa, đặc biệt ưu tiên các hộ Khmer tại địa phương.

Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm từ mật hoa dừa, nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP có giá trị gia tăng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Qua đó, tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho phụ nữ và lao động nông thôn.

Đánh giá về tiềm năng phát triển kinh tế của đồng bào Khmer, chị Chal Thi cho rằng bà con có nhiều lợi thế từ cây dừa, lúa, cây ăn trái và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Kinh nghiệm sản xuất, sự am hiểu điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa riêng là những yếu tố có thể tạo nên giá trị khác biệt.

Ảnh: Hoài Thanh

Chị Thạch Thị Chal Thi được ghi nhận với những đóng góp trong phát triển sản phẩm mật hoa dừa, tạo sinh kế cho đồng bào Khmer. Ảnh: H.Thanh

Ảnh: Hoài Thanh

Tuy nhiên, để những lợi thế này trở thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững, cần kết nối với khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất phù hợp và thị trường tiêu thụ ổn định.

Theo chị, vốn, kỹ thuật, tổ chức sản xuất, liên kết doanh nghiệp và đầu ra thị trường có mối quan hệ chặt chẽ. Trong đó, quan trọng nhất là thị trường tiêu thụ và tổ chức liên kết sản xuất hiệu quả. Nếu thiếu doanh nghiệp kết nối và đầu ra ổn định, người dân khó duy trì mô hình lâu dài.

Từ thực tiễn phát triển Sokfarm, chị mong muốn phụ nữ Khmer khởi nghiệp được tiếp cận nhiều hơn với nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ máy móc, công nghệ; được đào tạo quản trị kinh doanh, kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, hỗ trợ chứng nhận chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại để nông sản có đầu ra lâu dài.

Với chị Chal Thi, mục tiêu của Sokfarm không đơn thuần là phát triển thương hiệu mật hoa dừa mà còn xây dựng mô hình kinh tế trong đó doanh nghiệp, nông dân, người lao động và cộng đồng cùng được hưởng lợi.

Từ mô hình Sokfarm, việc kết hợp nguồn lực bản địa, nông nghiệp hữu cơ và liên kết thị trường đang mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và tạo sinh kế cho đồng bào Khmer tại Vĩnh Long.