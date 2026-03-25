Nữ tiến sĩ người M’Nông trưởng thành từ cơ sở

Bà Lê Thị Thanh Xuân sinh năm 1977, quê xã Đạ M’Rong, huyện Đam Rông (cũ), tỉnh Lâm Đồng. Bà là người dân tộc M’Nông, có trình độ cử nhân Sư phạm Ngữ văn, thạc sĩ Văn hóa học và tiến sĩ Văn hóa dân gian.

Bà bắt đầu sự nghiệp giáo dục từ năm 1999 tại Khoa Dự bị đại học, Trường ĐH Tây Nguyên, sau đó giảng dạy tại Trường cấp II, III Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột). Giai đoạn 2002-2010, bà công tác tại Sở GD-ĐT Đắk Lắk và làm chuyên viên phòng Giáo dục Trung học và phòng Tổ chức - cán bộ.

Từ năm 2010-2013, bà lần lượt giữ chức phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk. Năm 2016, bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đồng thời được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, kiêm Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục địa phương.

Năm 2021, bà tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, sau đó đảm nhiệm Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2024, bà Xuân được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT. Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bà trở thành giám đốc Sở GD-ĐT duy nhất cả nước có 3 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu Quốc hội.

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk có 3 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu Quốc hội, khóa 14, 15, 16. Ảnh: Quốc hội

Với quá trình công tác trải dài từ giảng dạy, quản lý giáo dục đến hoạt động nghị trường, bà Lê Thị Thanh Xuân được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và công tác dân tộc tại khu vực Tây Nguyên.

5 cam kết của nữ giám đốc khi ứng cử

Khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Lê Thị Thanh Xuân đưa ra chương trình hành động của mình gồm 5 nội dung.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nghị trường, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tích cực đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với đặc điểm riêng của tỉnh Đắk Lắk - địa phương có diện tích rộng, địa hình đa dạng, là nơi hội tụ của 45 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Thứ hai, gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân ven biển, người dân vùng biên giới tới nghị trường Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Thứ ba, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là ba khâu đột phá: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, tạo động lực tăng trưởng liên vùng.

Thứ tư, phát huy lợi thế của nữ đại biểu dân tộc thiểu số. Bà sẽ đề xuất các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Bà cũng đề xuất các chính sách đối với người dân tộc thiểu số, người có công, cán bộ cấp cơ sở trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, bà sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng.

Thứ năm, triển khai đột phá trong giáo dục và đào tạo, tập trung tham mưu, thực hiện các chính sách phát triển giáo dục phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, hướng đến mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng 5 trường nội trú tại các xã biên giới, vùng khó khăn, phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, tiến tới phổ cập THPT, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên giới; đẩy mạnh giáo dục STEM và chuyển đổi số; thu hút giáo viên chất lượng cao về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.